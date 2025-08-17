'42승 투수' kt 소형준, 덤덤하게 데뷔 첫 세이브 수확

▲ 프로 데뷔 첫 세이브 기념구를 쥔 kt 소형준

프로 통산 42승을 따낸 프로야구 kt wiz의 '젊은 에이스' 소형준(24)이 데뷔 첫 세이브를 수확했습니다.소형준은 오늘(17일) 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 방문 경기에서 팀이 5대 3으로 앞선 연장 10회말 마운드에 올라 1이닝을 무실점으로 막고 승리를 지켰습니다.프로 데뷔 첫 세이브입니다.지난 15일 같은 장소에서 치른 불펜 전향 첫 등판에서는 0.2이닝 4피안타 2볼넷 5실점으로 고개를 숙였던 그는 이틀 만에 달라진 투구로 팀에 힘을 보탰습니다.경기 뒤 만난 소형준은 "앞 경기에서 너무 안 좋았는데, 첫 경기 경험이 오늘은 도움이 됐다"며 "처음엔 제구도 흔들리고 힘 조절이 잘 안됐는데, 오늘은 더 편안하게 던질 수 있었다"고 소감을 전했습니다.토미 존 수술 이후 처음으로 '풀 시즌'을 보내는 소형준의 관리를 위해 kt는 올 시즌 초부터 그의 투구 이닝을 120이닝으로 제한하기로 했습니다.선발로만 뛰던 그는 시즌 120이닝을 돌파한 지난 8일 삼성전 이후 불펜으로 보직을 전환했습니다.소형준은 "선발은 공 100개를 힘을 나눠 던지지만, 불펜은 20∼30개 안에 힘을 다 써야 해서 첫날엔 힘이 많이 들어갔다"며 "오늘은 밸런스를 생각하며 선발 때처럼 가볍게 던진 게 좋은 결과로 이어졌다"고 설명했습니다.연장 10회 등판 상황에 대해서는 "올라가기 전에 '막으면 첫 세이브구나'라는 생각하긴 했다"며 "첫 불펜 등판인 이틀 전 8회 동점 상황 때보다 타자들이 점수를 내줘서 조금 더 여유 있게 던질 수 있었다"고 말했습니다.소형준은 수술받고 돌아온 지난 시즌 막판 불펜에서 시간을 보낸 적이 있습니다.소형준은 "불펜 첫날 마운드에서 내려가고 나서 형들이 '쉽지 않지?'라고 장난도 쳤다. 어느 자리나 쉬운 곳은 없다고 생각한다. 주어진 자리에서 역할을 할 것"이라고 말했습니다.소형준은 데뷔 첫 세이브에도 별다른 감정적인 움직임 없이 차분하게 말을 이어갔습니다.그는 "세이브 개수가 중요한 투수는 아니다. 정해진 이닝에서 팀에 도움이 되는 방향으로 던지는 게 중요하다"며 "앞으로도 첫날 같은 모습이 나오지 않도록 더 신경 쓰겠다"고 각오를 다졌습니다.팔 수술 이후 몸 상태에 대해서는 "스프링캠프 때는 100%가 아니라 불안했는데, 시즌을 치르며 점차 좋아졌다"며 "현재 큰 문제 없이 잘 관리되고 있다"고 전했습니다.이강철 감독은 불펜으로 이동한 소형준에게 '포스트시즌에 가면 선발로 등판할 수 있느냐'고 물어봤다고 합니다.소형준은 "당연히 던질 수 있다고 말씀드렸다"면서 "와일드카드 1차전이라도 나갈 수 있다"고 자신감을 보였습니다.끝으로 소형준은 "팀이 아직 5위가 아니지 않나. 어디까지 갈 수 있을지는 모르지만, 남은 경기 최선을 다하겠다"고 힘줘 말했습니다.(사진=연합뉴스)