"거취 결정하라" 직격…독립기념관장 경축사 어땠길래?

<앵커>



윤석열 정부에서 임명된 김형석 독립기념관장의 광복절 경축사 논란이 커지고 있습니다. 광복을 두고 "연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 발언한 겁니다. 민주당은 친일 망언이라며 즉각 파면을 촉구하고 있습니다. 김 관장은 일부만 발췌해서 발언이 왜곡된 거라고 반박했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



<기자>



논란을 일으킨 대목은 김형석 독립기념관장의 그제(15일) 광복절 경축사 중 이 발언이었습니다.



[김형석/독립기념관장 (그제, 광복절 경축사 중) : 우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물입니다.]



김병기 민주당 원내대표는 이 발언을 지목해 "순국선열을 욕보인 자는 이 땅에 살 자격조차 없다"며 즉각 파면을 촉구했습니다.



민주당은 윤석열 정부에서 임명된 김 관장을 '뉴라이트 친일 인사'라고 규정하며, 스스로 거취를 결정하라고 쏘아붙였습니다.



[문금주/민주당 원내대변인 : 국민주권정부는 더 이상 역사 왜곡을 통한 친일매국 망언을 좌시하지 않을 것입니다.]



광복회도 성명을 통해 비판했고, 김 관장에 대한 수사도 요구했습니다.



[유민/광복회 기획조정실장 : 대한민국 정체성을 흔드는 이런 분은 즉각 해임되어야 하고 국가 공무원으로서의 품위 훼손에 대해서도 당국은 수사해야 된다고 봅니다.]



그러자 김 관장은 자신은 국민 통합을 위해서 역사 문제에 대한 갈등 치유를 주장했던 것이라며, 자신의 다음 발언은 빼놓고 왜곡을 하고 있다고 보도자료를 통해 반박했습니다.



[김형석/독립기념관장 (그제, 광복절 경축사 중) : 이 같은 해석은 항일 독립 전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다는 민족사적인 시각과 배치되는 것처럼 보입니다.]



김 관장은 SBS 기자에게 "경축사 내용을 왜곡한 특정 정당의 정치적 입장에 대해서는 답변할 말이 없다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 우기정, 디자인 : 임찬혁)