"이태원 참사 후유증"…소방대원 "미안하다" 메모 남기고 일주일째 실종

이미지 확대하기

이태원 참사 이후 우울증을 앓던 소방대원이 실종된 지 1주일이 넘도록 행방이 확인되지 않고 있습니다.인천소방본부는 오늘(17일) 모 소방서 소속 A(34) 씨가 지난 10일 가족과 친구들에게 미안하다는 메모를 남기고 연락이 끊겼다고 밝혔습니다.수색 결과 A 씨는 지난 10일 오전 2시 30분쯤 남인천요금소를 지나 우측 갓길에 차를 세운 뒤 사라졌습니다.휴대전화 마지막 신호는 인천 남동구 서창동의 한 아파트 인근에서 잡혔습니다.A 씨는 2022년 이태원 참사 현장에 지원을 나갔다가 우울증 진단을 받아 치료를 이어온 것으로 전해졌습니다.그는 당시 언론 인터뷰에서 "사망하신 분들을 검은색 구역에 놓는데 감당이 안 될 정도였다"고 말했습니다.또 "부모님은 제가 그 현장을 갔던 것만으로도 힘들어하시는데 희생자 부모님들은 어떤 마음일까. '이게 진짜가 아니었으면'이라고 생각했다"고 밝혔습니다.경찰과 소방 당국은 실종 신고를 접수한 뒤 수색을 이어가고 있지만 성과를 내지 못하고 있습니다.A 씨 가족은 전단을 만들어 온·오프라인에 배포하며 애타게 행방을 찾고 있습니다.(사진=소방대원 가족 제공, 연합뉴스)