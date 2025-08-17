뉴스

'반이민' 트럼프 정부, 시민권 심사까지 강화…도덕성도 검증

남승모 기자
작성 2025.08.17 17:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'반이민' 트럼프 정부, 시민권 심사까지 강화…도덕성도 검증
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 대통령이 이끄는 미국 정부가 불법 이민 퇴출에 속도를 내는 가운데 시민권 심사에서도 칼바람을 예고했습니다.

CBS 방송 등은 현지 시간 16일 미 국토안보부 산하 이민국이 신청자들의 '도덕성' 판단 때 추가적인 요소를 고려하라는 지침을 전날 시민권 심사 담당자들에게 내려보냈다고 보도했습니다.

이에 따라 시민권 취득 요건 중 도덕성 검증 항목을 대폭 강화해 신청자들의 교육 수준과 납세 현황뿐만 아니라 상습 교통법규 위반 여부 등까지 심사하게 됩니다.

일반적으로 미국 영주권 소지자는 영주권 취득 후 5년 정도가 지나면 시민권을 신청할 수 있으며 연간 시민권 취득자 수는 60만에서 100만 명에 이릅니다.

지금까지는 미국 이민법에 명시된 자격 박탈 행위나 범죄 행위를 하지 않았다면 이를 통과하는 데 큰 어려움이 없었지만, 이번에 이민국이 새롭게 내려보낸 지침은 이른바 '양호한 도덕성'을 평가할 때 '위법 행위 여부에만 초점을 맞춘 피상적인 검토 이상'을 포함하라고 명시했습니다.

구체적으로는 신청자들의 긍정적인 자질과 기여도를 더욱 중시하라며 이를 평가할 요소로 지역사회 참여, 가족 부양 현황과 유대 관계, 교육 수준, 안정적이고 합법적인 직장, 미국 체류 기간, 납세 등을 제시했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남승모 기자 사진
남승모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지