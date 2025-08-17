광복회, 독립기념관장 기념사 논란에 "즉각 해임해야"

▲ 기념사 하는 김형석 독립기념관장

김형석 독립기념관장의 광복 80주년 경축식 기념사를 둘러싼 논란이 지속하는 가운데 광복회가 김 관장의 즉각 해임을 촉구했습니다.광복회는 성명을 내고 "김 관장의 '해방은 연합국이 가져다준 선물'이라는 망언은 독립운동 가치를 정면으로 훼손하는 뉴라이트 역사관의 핵심 발언"이라며 "대한민국 정체성을 좀 먹는 김 관장의 즉각 해임과 감사, 그리고 수사에 착수할 것을 정부에 촉구한다"고 밝혔습니다.이어 "이번 김 관장의 광복절 경축식에 참석, 그의 경축식을 옹호·지원하고 보도자료를 통해 김 관장의 논리를 강변한 국가보훈부 관계자들에 대한 즉각적인 경위 파악과 감사에 착수하라"고 덧붙였습니다.독립기념관 감독기관인 보훈부를 향해서는 "김 관장에 대한 장관의 명확한 입장을 국민에게 밝히라"고 밝혔습니다.김 관장은 지난 15일 독립기념관 겨레의 집에서 열린 광복절 경축식 기념사에서 "우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 말했습니다.이어 "역사를 이해하는 데는 다양한 해석이 존재하지만, 그 다름이 국민을 분열시키는 정쟁의 도구가 되어서는 안 되며, 이제는 역사 전쟁을 끝내야 한다"고 했습니다.(사진=독립기념관 제공, 연합뉴스)