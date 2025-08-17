파키스탄 홍수 사망자 최소 344명…도로 유실에 구조 난항

▲ 파키스탄 홍수 현장

파키스탄 북서부 기습 폭우 사망자가 340여 명으로 늘어났습니다.지난 15일 파키스탄 북서부 카이버파크툰크와 주 부네르 지역 등지에서 쏟아진 폭우로 최소 344명이 숨졌다고 파키스탄 국가재난관리청이 밝혔습니다.사망자 대부분은 갑작스러운 홍수와 가옥 붕괴를 피하지 못한 걸로 알려졌습니다.부상자는 최소 137명에 이르는 걸로 집계됐습니다.카이버파크툰크와 주 구조 당국은 무너진 집 잔해 아래에서 시신이 계속 수습되고 있어 사망자 수가 늘어날 것으로 예상한다고 말했습니다.또 폭우, 여러 지역의 산사태, 도로 유실로 인해 특히 중장비와 구급차 수송에 심각한 어려움을 겪고 있다고 전했습니다.현지 구조 당국은 약 2천여 명의 구조대원을 투입해 시신을 수습하고 구호 활동을 벌이고 있습니다.하지만 피해 지역에서는 중장비가 없이 맨손과 삽으로 무거운 바위와 잔해 등을 치우는 모습이 목격됐습니다.또 전날 홍수 피해 지역으로 구호품을 운반하던 헬기가 기상 악화로 카이버파크툰크와 주 산악지대인 바자우르 지역에 추락해 조종사 2명을 포함해 탑승자 5명이 모두 숨지기도 했습니다.카이버파크툰크와 주 정부는 피해가 심각한 부네르 등 5개 지역을 재난 피해지역으로 지정했습니다.기상 당국은 이들 지역에서 계절성 장마가 심해져 앞으로 며칠 동안 폭우가 쏟아질 것으로 전망했습니다.