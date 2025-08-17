뉴스

MLB 필라델피아 에이스 휠러, 어깨 혈전 발견돼 IL 등재

전영민 기자
작성 2025.08.17 14:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
MLB 필라델피아 에이스 휠러, 어깨 혈전 발견돼 IL 등재
▲ 필라델피아 필리스의 잭 휠러

미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스에 대형 악재가 발생했습니다.

데이브 돔브로스키 필라델피아 야구 운영 사장은 오늘(17일) 우완 투수 잭 휠러(35)의 우측 상지에서 혈전이 발견됐다고 밝혔습니다.

오른쪽 어깨 부근에서 피가 굳어 덩어리로 뭉치는 혈전이 확인된 휠러는 곧바로 부상자 명단(IL)에 올랐습니다.

휠러는 지난 16일 워싱턴 내셔널스와 경기에서 5이닝 동안 4안타 2실점(1자책)으로 막고 내려온 뒤 어깨 통증을 느껴 병원 검진을 받았습니다.

필라델피아 구단은 혈전 치료에 다양한 방법이 있다고 밝혔으나 휠러의 구체적인 복귀 날짜는 알 수 없는 상황이라고 전했습니다.

휠러는 올 시즌 24경기에서 149.2이닝을 던지며 10승 5패, 평균자책점 2.71을 기록한 필라델피아의 에이스입니다.

특히 탈삼진 195개로 메이저리그 전체 1위에 올랐습니다.

필라델피아는 내셔널리그(NL) 동부지구 1위를 달리고 있지만 가을야구를 앞두고 에이스 휠러의 이탈로 인해 팀 전력에 적지 않은 차질을 빚을 전망입니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지