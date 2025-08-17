"놔 하부 뼈 파손"…둔기 피습 배현진 후유증에 개두술

▲ 배현진 의원 피습 사건 당시 모습

배현진 국민의힘 의원이 지난해 피습 사건 후유증으로 두개골 부분 외과 수술을 받은 것으로 알려졌습니다.배 의원은 이달 초 서울 송파구 서울아산병원에서 두개골 일부를 절개해 뇌에 접근하는 개두술을 받았습니다.배 의원은 정밀검사에서 뇌 아랫부분 내부 뼈가 일부 파손된 사실이 확인됐고, 이번 수술은 해당 기능을 복원하기 위한 치료로 전해졌습니다.배 의원실 관계자는 “피습 후 두통 등 통증이 심해 업무에 차질이 있었고 이번에 수술을 받게 됐다”며 “퇴원 뒤 회복에 전념하며 빠른 복귀를 준비하고 있다”고 밝혔습니다.배 의원은 그동안 각급 병원 여러 곳을 전전하다가 최근 아산병원 정밀 검진을 통해 원인을 발견한 것으로 알려졌습니다.배 의원은 지난해 1월 25일 서울 강남구 신사동의 한 건물에서 10대 중학생 A군에게 둔기로 머리를 가격 당해 부상을 입고 사흘간 입원 치료를 받은 바 있습니다.A군은 연예인 지망생을 보려고 건물에 갔다가 우연히 배 의원을 만나 무의식적으로 범행했다고 진술했습니다.경찰과 검찰은 언론 관심을 끌기 위한 우발적 범행으로 판단했습니다.서울중앙지법 형사합의 26부는 지난 2월 특수상해 혐의로 기소된 A군에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.법원은 보호관찰과 함께 정신질환 치료 명령도 내렸습니다.