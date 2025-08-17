특검, 내일 김건희·김예성 동시 소환…'집사 게이트' 본격 수사

김건희 여사와 그의 '집사'로 알려진 김예성 씨가 내일(18일) 오전 10시 민중기 특별검사팀에 동시에 출석하면서 이른바 '집사 게이트' 수사가 본격화할 전망입니다.



특검팀은 17일 언론 공지를 통해 "구속 피의자 김예성 씨를 18일 오전 10시에 소환한다"고 밝혔습니다.



지난 15일 구속 이후 첫 소환 조사입니다.



김예성 씨는 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티와 신한은행, HS효성 등 대기업으로부터 184억 원을 부정 투자받았다는 의혹의 핵심 인물입니다.



당시 IMS모빌리티는 순자산 566억 원보다 부채 1천414억 원이 더 많아 사실상 자본잠식 상태였습니다.



특검은 투자 주체들이 각종 경영상 현안이나 사법 리스크를 의식해 김예성 씨와 김건희 여사의 친분을 고려한 '보험성·대가성 자금'을 제공했을 가능성을 들여다보고 있습니다.



또 김 씨가 빼돌린 자금과 수익금이 김 여사 일가에 흘러갔는지도 수사 중입니다.



특검은 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 김 씨의 구속영장을 청구했고, 법원은 지난 15일 이를 발부했습니다.



영장에는 김 씨가 차명 법인을 통해 투자금 가운데 33억 8천만 원을 빼돌린 정황이 적시됐습니다.



특검이 '키맨'으로 꼽히는 김 씨의 신병을 확보한 만큼 의혹 실체를 규명하는 수사가 속도를 낼 것으로 보입니다.



김건희 여사도 18일 구속 후 두 번째 소환 조사를 받습니다.



앞서 지난 14일 첫 조사에서는 공천 개입 의혹을 추궁했으나, 김 여사는 대부분 진술을 거부해 조사 시간은 2시간 남짓에 그쳤습니다.



이번에 김 여사와 김 씨가 같은 시간에 출석하는 만큼, 진술이 엇갈리는 부분에서는 대질신문이 이뤄질 가능성도 거론됩니다.



김예성 씨는 자신은 김 여사 일가의 집사가 아니며, IMS모빌리티 투자금이나 본인의 수익에 김 여사가 개입하지 않았다고 부인해왔습니다.