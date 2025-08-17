마포아파트 화재로 모자 사망…스프링클러 없어 피해 키워

▲ 서울 마포구 창전동 아파트 화재 현장

오늘(17일) 오전 8시 10분쯤 서울 마포구 창전동 한 아파트에서 화재가 발생해 2명이 숨지고 13명이 다쳤습니다.숨진 20대 남성과 60대 여성은 모자 관계로 알려졌습니다.아들은 현장에서 숨졌고 어머니는 심폐소생술(CPR)을 받고 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.부상자는 13명으로, 경상 12명과 중상 1명으로 집계됐습니다.해당 동에 거주하는 주민 89명도 긴급 대피했습니다.'검은 연기가 난다'는 신고를 받고 출동한 소방은 대응 1단계를 발령하고 차량 79대, 인원 252명을 투입해 오전 10시 42분에 불을 완전히 껐습니다.불은 20층짜리 아파트의 14층 한 세대에서 시작된 것으로 확인됐습니다.앞 세대에 사는 70대 주민은 "집을 나와 있었는데 다른 주민이 '펑' 소리가 나면서 실외기 쪽에서 불과 연기가 났다고 했다"며 "열 때문에 우리 집 도어락이 안 열려 딸과 손주가 한 시간 넘게 갇혀 있었다"고 말했습니다.옆 동 주민도 "아침에 밥 먹는데 '퍽퍽' 소리가 나서 보니 불이 나 있었다"며 "옆 동인데도 모두 대피했다"고 전했습니다.이웃들에 따르면 불이 난 세대에는 숨진 모자의 아버지이자 60대 남성도 거주했습니다.그는 자력 대피한 뒤 주민들에게 "우리 아들 못 봤냐"며 가족을 찾아다닌 것으로 전해졌습니다.대피한 주민들을 위해 마포구청은 숙소 지원 방안을 논의 중입니다.소방은 불이 난 14층에는 스프링클러가 설치돼 있지 않았다고 밝혔습니다.화재 피해를 키운 원인으로 추정됩니다.이 아파트 단지는 1998년 준공돼 950세대 규모입니다.당시에는 16층 이상 공동주택의 16층 이상 층에만 스프링클러 설치가 의무였습니다.더불어민주당 양부남 의원이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면, 2004년 이전 지어진 노후 공동주택 4만 4천208곳 중 65%인 2만 8천820곳에는 스프링클러가 설치돼 있지 않은 것으로 나타났습니다.2004년부터는 11층 이상 아파트 전체에 스프링클러 설치가 의무화됐습니다.당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중입니다.