레오 14세 교황, 즉위 100일…파격보다는 경청의 시간

▲ 즉위 100일을 맞이한 교황 레오 14세

지난 5월 제267대 교황으로 선출된 레오 14세가 현지시간 16일 즉위 100일을 맞았습니다.전임 프란치스코 교황이 즉위 후 파격적인 결정을 쏟아냈던 것과 달리 레오 14세 교황은 자신의 후임을 포함한 주요 인사를 9월 이후로 미루는 등 조용하고 신중한 행보를 이어가고 있습니다.교황은 자신에게 부여된 최고의 권한을 즉각 행사하기보다는 추기경단 회의와 각 부서 책임자와의 면담에 집중하며 내부의 목소리를 경청하는 데 많은 시간을 할애했습니다.공식 해외 방문도 아직 없는 상탭니다.교황은 지난주 일본 원자폭탄 투하 80주년을 맞아 국제사회에 핵무기의 위험성을 경고하고 지속 가능한 평화를 추구할 것을 당부했습니다.전임 프란치스코 교황이 핵무기 보유 자체를 부도덕하다고 선언해 논란을 빚었던 것과 달리 레오 14세는 논란이 될 수 있는 발언을 최대한 자제하고 정제된 메시지를 전파하는 모습입니다.AP 통신은 레오 14세 교황이 즉위 100일간 논란을 피하려는 노력을 기울였다며 때로는 격동적이었던 프란치스코 교황 재위 12년 이후, 교황직에 일종의 평온함과 절제된 분위기가 돌아왔다고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)