전국 대부분 폭염특보…수도권·강원 일부 10∼60㎜ 비

광복절 연휴 마지막 날인 오늘(17일)도 전국 대부분 지역에 폭염이 이어지겠습니다. 당분간 수도권과 강원 일부 지역에는 비 소식이 잦겠습니다. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해 알아봅니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



오늘도 전국이 무덥겠습니다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 있고요.



특히 폭염 경보가 발효 중인 남부를 중심으로는 오늘 화순의 낮 체감온도 36도까지 오르겠고요.



서울의 체감 온도도 33도로 무덥겠습니다.



온열 질환 발생 가능성이 높습니다.



수분을 자주 섭취해 주시는 등 건강 관리에 힘써주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 중부 지방에는 구름이 가득하고 남부와 제주 지역은 하늘 맑게 드러나 있습니다.



오늘 중부 지방은 하늘 표정 내내 흐리겠고 남부지방은 맑겠습니다.



오늘 수도권과 강원 지역에서는 비가 쏟아질 때 있겠는데요.



양은 10~60mm가 예상되고 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반하기도 하겠습니다.



낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 기온 31도, 대구가 34도 예상되고요.



습도가 높아서 체감하는 온도는 기온보다 1~2도가량 더 높겠습니다.



당분간 수도권과 강원 지역에는 비가 오는 날이 많겠습니다.



