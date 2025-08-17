뉴스

DJ 서거 16주기 추모식 내일 현충원 개최…여야 대표 등 참석

박하정 기자
작성 2025.08.17 11:36 조회수
김대중(DJ) 전 대통령 서거 16주기 추모식이 내일(18일) 오전 10시 국립서울현충원에서 열립니다.

김대중평화센터에 따르면 추모식에는 추모위원장을 맡은 우원식 국회의장과 함께 더불어민주당 정청래 대표, 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표, 대통령실의 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석 등 800여 명이 참석합니다.

이밖에 김선민 조국혁신당 대표 권한대행, 이준석 개혁신당 대표, 김병기 더불어민주당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 김재연 진보당 대표 등도 자리합니다.

권노갑 김대중재단 이사장, 김동연 경기도지사, 이종찬 광복회장, 김원기·임채정·문희상· 정세균 전 국회의장, 김부겸 전 국무총리, 한광옥 전 대통령 비서실장, 노재헌·김현철·노건호 씨 등 전직 대통령 자제도 참석할 예정입니다.

추모식은 우 의장과 정청래 대표·송언석 위원장의 추모사, 추모 영상 상영, 추모 노래, 천주교 서울대교구 정의평화위원장인 하성용 신부의 추도 예식, 묘소 헌화 및 분향 등 순으로 진행됩니다.

(사진=연합뉴스)
