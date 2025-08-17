[자막뉴스] "시그니엘 호텔서 반클리프 목걸이 대세"…'초호화 프러포즈' 이러니 결혼 못하지

결혼을 앞둔 청년 세대의 프러포즈가 달라지고 있습니다.



이제는 단순한 청혼이 아니라, 호텔과 명품 브랜드가 빠지지 않는 하나의 사치 의례로 굳어지고 있는 것으로 분석됐습니다.



성신여대 양수진 교수 연구팀은 최근 인스타그램에 올라온 프러포즈 게시물 128건을 분석했습니다.



프러포즈 장소로는 호텔이 압도적으로 많았습니다.



전체의 42%가 호텔이었고, 이 가운데 대부분은 5성급이었습니다.



특히 잠실의 ‘시그니엘 호텔’은 “93층”, “99층” 같은 층수까지 강조하며 게시물이 올라왔습니다.



자동차를 활용한 경우에도 BMW 같은 외제 브랜드만 드러냈습니다.



예물은 명품 가방이 가장 많았고, 샤넬이 절반 가까이 차지했습니다.



목걸이는 반클리프 아펠, 시계는 롤렉스가 많이 보였습니다.



연구팀은 이런 현상이 SNS의 특성과 맞물렸다고 분석했습니다.



인스타그램은 사진과 해시태그 중심이라, 크고 눈에 잘 보이는 것이 주목을 끕니다.



그래서 가격은 높지만 작은 다이아 반지보다, 가방이나 큰 포장 박스가 더 효과적인 과시 수단이 되는 겁니다.



여기에 밀레니얼 세대의 자기애적 성향이 결합하면서, 명품 과시는 더 강화된다는 설명입니다.



하나금융연구소 조사에 따르면 최근 3년 내 결혼한 신혼부부의 평균 결혼 비용은 약 2억 원, 예비부부가 예상하는 비용은 2억 3천만 원에 달했습니다.



연애, 결혼, 출산을 포기한다는 ‘3포 세대’가 나온 현실에서, 이런 사치성 의례는 청년층에 불필요한 부담이 된다는 지적이 나옵니다.



양수진 교수 연구팀은 과시적 소비를 미화하는 콘텐츠에 대응할 수 있도록 ‘SNS 리터러시 교육’이 필요하다고 제안했습니다.



또 사회 초년생과 예비 부부가 재무적 안정성을 확보할 수 있는 공공 차원의 '결혼 준비 교육’ 정책을 도입해야 한다고 강조했습니다.



(취재 : 임태우, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스편집부)