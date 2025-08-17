'낮 최고 35도' 전국 대부분 폭염특보…수도권·강원엔 빗방울도

오늘(17일) 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 수도권 등 일부 지역에는 빗방울이 떨어지겠습니다.



낮 최고기온은 28도에서 35도로 예보됐습니다.



당분간 전국 대부분 지역에서 체감 온도가 33도 안팎까지 오르며 매우 덥겠습니다.



오전 5시 현재 기온은 서울 26.2도, 인천 25.6도, 수원 24.4도, 춘천 22.8도, 강릉 28.3도, 청주 25.1도, 대전 23.6도, 전주 24.2도, 광주 23.9도, 제주 25.7도, 대구 24.3도, 부산 26.6도, 울산 24.1도, 창원 24.5도입니다.



수도권(경기 남부 제외)과 강원 중·북부 내륙·산지에는 오전부터 밤사이 곳에 따라 비가 내리겠습니다.



경기 남부와 강원 남부 내륙·산지에는 오전에 0.1㎜ 미만의 비가 오는 곳이 있겠습니다.



아침까지 강원 내륙과 충북, 전라권(전북 서해안 제외), 경남 내륙에는 짙은 안개가 끼겠습니다.



특히 해안 교량(천사대교 등)과 강·호수, 골짜기 인접 도로에서는 안개가 더욱 짙게 끼겠으니 교통안전에 각별히 유의해야 합니다.



항해나 조업하는 선박은 해상 안전사고에 주의해야 하며, 해상교통 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하는 것이 좋습니다.



오전까지 강원 영동에는 순간풍속 55㎞/h(15ｍ/s) 안팎, 산지에는 70㎞/h(20ｍ/s) 안팎의 강한 바람이 불겠습니다.



시설물 관리에도 신경 써야 합니다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠습니다.



바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠습니다.



안쪽 먼바다의 파고는 동해·서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼1.0m로 예상됩니다.