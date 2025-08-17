두나무, 세무조사로 200억 대 추징…2분기 이익 23% 규모

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 국세청으로부터 200억 원대 추징금을 부과받았습니다.



금융권에 따르면 두나무는 서울지방국세청 세무조사 결과 226억 3천500만 원의 법인세 등 추징금을 부과받았다고 17일 공시했습니다.



서울지방국세청 국제거래조사국은 지난 2월 두나무를 상대로 세무조사를 진행했습니다.



국세청은 지난 6월 30일 추징금을 고지했고, 두나무는 해당 금액을 이미 납부한 것으로 확인됐습니다.



이번 추징금은 두나무의 2분기 순이익 약 976억 원의 23%에 해당합니다.



두나무는 금융당국과도 제재 관련 소송을 이어가고 있습니다.



금융정보분석원은 지난 2월 두나무에 대해 영업 일부 정지 3개월, 이석우 대표이사 문책 경고, 준법감시인 면직을 포함한 직원 9명의 신분 제재를 통보했습니다.



FIU는 두나무가 해외 미신고 가상자산사업자 19개사와 가상자산 이전 거래 4만 4천948건을 지원하고, 고객 확인 의무와 거래 제한 의무를 위반했다고 밝혔습니다.



이에 대해 두나무는 제재에 불복해 취소 소송을 제기했고, 현재 집행은 정지된 상태입니다.



(사진=두나무 제공, 연합뉴스)