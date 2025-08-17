힐러리 "영토 양보없이 우크라전 끝내면 트럼프 노벨상 추천"

▲ 힐러리 클린턴 전 미국 국무장관

힐러리 클린턴 전 미국 국무장관이 도널드 트럼프 대통령이 러시아에 영토를 내주지 않고 우크라이나 전쟁을 끝낸다면 노벨 평화상 후보로 추천하겠다고 밝혔습니다.클린턴 전 장관은 15일(현지시간) 한 팟캐스트에 출연해 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 회담을 앞두고 이같이 말했습니다.그는 "푸틴이 이웃 나라를 침략한 이 끔찍한 전쟁을, 우크라이나가 영토를 양보하지 않고 끝낼 수 있다면, 그리고 그 설계자가 트럼프 대통령이라면 나는 그를 노벨 평화상 후보로 추천할 것"이라고 밝혔습니다.또 "푸틴에 정말 맞설 수 있다면 이번이 기회"라며 "휴전은 반드시 있어야 하고 영토 교환은 없어야 한다. 푸틴은 유럽의 안보를 위협하지 않으려면 점령한 영토에서 실제로 철수해야 한다"고 강조했습니다.클린턴 전 장관은 "트럼프 대통령이 우크라이나와 그 민주주의, 그리고 용감한 우크라이나인들뿐 아니라 미국의 안보와 이익을 위해 푸틴에 맞서기를 바란다"고 덧붙였습니다.하지만 오늘 미·러 정상회담은 기대와 달리 우크라이나 전쟁 휴전에 대한 합의 없이 끝났습니다.트럼프 대통령은 클린턴 전 장관의 발언에 감사를 표했습니다.그는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "매우 고맙다"며 "이제 힐러리를 다시 좋아해야 할지도 모르겠다"고 말했습니다.두 사람은 지난 2016년 대선에서 맞붙은 바 있습니다.당시 트럼프 대통령은 클린턴 전 장관이 국무장관 시절 사적인 이메일 계정을 사용한 논란을 거론하며 "대통령이 되면 특검을 임명해 힐러리를 감옥에 넣겠다"고 공언했습니다.(사진=게티이미지코리아)