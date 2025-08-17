[날씨] 전국 대부분 폭염특보…중부 천둥·번개 동반 비

<앵커>



오늘(17일)도 전국이 무척 덥겠습니다. 그리고 수도권과 일부 강원에는 당분간 비 소식이 잦겠습니다. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



박세림 캐스터입니다.



<기상캐스터>



연휴 마지막 날인 오늘도 전국이 무덥겠습니다.



남부 지방을 중심으로는 폭염 경보가, 대부분의 중부 지방에는 폭염주의보가 가 발효 중이고요.



오늘 광주와 대구 강릉이 34도까지 치솟으며 불볕더위가 나타나겠고요 대전 33도 서울도 31도까지 오르겠습니다.



오늘 오전부터 내일 오후 사이 수도권과 강원 중북부 내륙 산지에는 10에서 60mm의 비가 오락가락하겠습니다.



오늘 중부는 대체로 흐리겠고 남부는 맑은 하늘 드러나며 자외선이 무척 강하겠습니다.



강원 영동 지역은 오전까지 바람이 강하게 불겠고요.



현재 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있습니다.



아침 일찍 이동하신다면 안전 운전해 주셔야겠습니다.



현재 기온 보시면 서울이 26.2도 강릉 28.3도 부산 26.6도로 해안과 도심을 중심으로 열대야가 나타났고요.



자세한 지역별 낮 기온 춘천 30도 대구와 전주가 34도까지 오르겠습니다.



보시는 것처럼 다음 주에는 수도권과 강원에 비가 자주 내릴 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)