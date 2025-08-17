김건희 내일 2차 출석…공천개입 의혹 조사할 듯

<앵커>



정치자금법 위반 등 혐의로 구속된 김건희 여사가 내일(18일) 구속 이후 2번째로 특검에 출석합니다. 특검 측은 지난 조사에 이어 명태균 공천개입 의혹에 대해 조사할 방침입니다.



내일 오전 10시 김건희 여사가 서울 광화문 민중기 특검팀 사무실에 출석합니다.



지난 12일 구속 이후 2번째 조사입니다.



김 여사 측은 당초 변호인과의 접견을 마친 뒤 특검 조사 출석 여부를 결정한단 입장이었는데, 어제 특검팀은 김 여사 측이 출석 의사를 전해왔다고 밝혔습니다.



김 여사는 지난 14일 구속 뒤 첫 조사를 받았는데, 당시엔 김 여사 측이 진술거부권을 행사하면서 약 2시간 조사에 그쳤습니다.



특검팀은 이번 조사에서 지난 조사 당시 다 묻지 못한 정치 브로커 명태균 씨와 관련한 공천개입 의혹에 대해 집중 추궁할 전망입니다.



그러나 이번에도 김 여사 측은 대부분 질문에 진술을 거부할 걸로 예상됩니다.



법원은 그젯밤 김건희 여사의 집사로 지목된 김예성 씨에 대해 도망과 증거 인멸의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.



특검은 내일부터 김 씨도 소환해 IMS모빌리티에 대한 대기업 투자 과정에 김건희 여사 영향력이 있었는지 등을 본격 수사할 방침입니다.



한편 어제 법무부는 실명 위기라는 윤 전 대통령 측의 주장에 대해 "사실과 다르다"는 입장을 내놨습니다.



법무부는 "윤 전 대통령 안과 질환과 관련해 2차례 외부 병원 진료를 허용하는 등 수용자 허용 범위에서 필요한 의료처우를 모두 제공하고 있다"고 밝혔습니다.



그러면서 윤 전 대통령 건강 상태가 매우 안 좋다고 보기 어렵다고 덧붙였습니다.



외부 진료 시 윤 전 대통령이 수갑과 전자발찌를 착용한 건 "관계 법령에 규정된 것"이라고 설명했습니다.



