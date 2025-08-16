에레디아 역전 만루 홈런…연패 탈출 도전

<앵커>



프로야구 SSG가 에레디아의 만루포를 앞세워 연패 탈출을 노리고 있습니다.



현재 상황 배정훈 기자입니다.



<기자>



SSG는 3대 1로 뒤진 5회 역전극을 펼쳤습니다.



LG의 연속된 실책이 역전의 빌미가 됐습니다.



노아웃 1, 2루 기회에서 정준재의 번트 타구를 투수 송승기가 더듬다 놓치며 만루 위기를 맞았고, 곧장 박성한이 중전 2타점 적시타를 때려내며 승부를 원점으로 돌렸습니다.



그리고 다시 한번 아쉬운 실책이 이어졌습니다.



안상현의 희생 번트를 이번에는 포수 이주헌이 더듬다 놓치면서 다시 한번 노아웃 만루 위기를 허용했습니다.



에레디아는 이 기회를 놓치지 않았습니다.



송승기의 높은 체인지업을 역전 만루 홈런으로 연결시키면서 홈팬들을 열광에 빠뜨렸습니다.



하지만 LG도 6회 대타 오지환의 만루홈런으로 응수하면서 접전이 펼쳐지고 있습니다.



선두 LG를 1경기 차이로 바짝 추격하고 있는 2위 한화는 악재를 만났습니다.



1회 4실점한 뒤 안정을 되찾아 삼진쇼를 펼치고 있던 선발 문동주가 4회 타구에 오른팔을 맞고 고통을 호소했습니다.



문동주는 선수 보호 차원에서 곧장 교체됐습니다.



롯데는 7연패 탈출을 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.



양도근과 디아즈의 적시타로 삼성에 3점을 먼저 허용한 롯데는 5회 고승민의 적시타로 한 점을 만회하며 추격을 시작했습니다.



(영상편집 : 하성원)