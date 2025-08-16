'영웅'부터 '레미제라블'까지…선율에 담긴 자유의 순간

<앵커>



지금 서울 광장에서는 광복 80주년을 기념하는 대규모 음악회가 열리고 있습니다. 국내 최정상 뮤지컬 배우들이 자유와 희망을 담은 명곡들을 선보였다고 하는데요. 취재기자 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다.



장훈경 기자, 장 기자 뒤로 시민들이 많이 모인 것 같은데 그곳 분위기 어떻습니까?



<기자>



네, 오후 7시부터 시작된 광복 80주년 기념 음악회, <8·15 Seoul, My soul>은 이제 막바지로 흐르고 있습니다.



사전 예매에 더해 펜스 밖에서 관람하는 사람들까지 2천700명 정도가 공연을 즐기고 있습니다.



[박진우/서울 구로구 : (뮤지컬 영웅을) 이번에 또 한다고 해서…. 일제 강점기 때 어둠의 치하에 있었다가 빛이 회복되는, 그래서 우리나라가 주권을 찾는 날이라고 (아이에게 설명해 줬습니다.)]



[김문정/8·15 Seoul, My Soul 음악감독 : 안중근 의사를 비롯해서 저희가 뮤지컬 속에서 자유와 독립을 외쳤던 많은 캐릭터들을 위주로 곡을 선별을 했고요.]



[8·15 Seoul, My Soul, 'I Dreamed A Dream' : 그와 함께 한 여름날 모든 게 새로웠던 순간.]



공연은 자유와 희망의 서사가 담긴 뮤지컬 레미제라블의 주요 명곡들로 시작했습니다.



실제 뮤지컬에서 장발장 역을 맡은 민우혁, 판틴 역할을 한 린아가 무대에 올라 노래했습니다.



한국 창작 뮤지컬 대표작인 '영웅'의 주요 음악이 2번째로 소개됐는데 안중근 역할을 맡은 양준모가 나와 깊은 울림을 전했습니다.



공연에는 서울 주요 대학 뮤지컬 전공자로 구성된 퍼포먼스 팀도 함께해 감동의 깊이를 더했습니다.



서울시와 세종문화회관이 주관하는 이번 광복절 기념공연은 올해가 3번째인데, 모두 무료로 진행돼 왔습니다.



음악과 예술을 통해 우리 시대가 기억해야 할 역사적 가치와 정신을 다시금 되새기자는 취지입니다.



광복절은 지났지만 서울역사박물관, 서울시립미술관 등에서는 광복 80주년을 기념하는 각종 전시와 문화행사를 이어갑니다.



(현장진행 : 신진수, 영상취재 : 배문산, 영상편집 : 위원양)