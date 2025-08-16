미러 회담에 휴전 합의 없었다…젤렌스키, 18일 미국행

<앵커>



미국 트럼프 대통령과 러시아 푸틴 대통령이 6년 만에 마주 앉았습니다. 웃으며 악수를 나누는 두 정상의 모습에 전 세계의 이목이 집중됐지만, 회담은 단 3시간 만에 끝났습니다. 최대 관심사였던 우크라이나 전쟁 휴전에 대해서는 어떤 합의도 없었습니다.



오늘(16일) 첫 소식, 워싱턴 김용태 특파원이 전합니다.



<기자>



알래스카 미군기지 활주로에 깔린 붉은색 카펫 위에서 미국 트럼프 대통령과 러시아 푸틴 대통령이 만났습니다.



먼저 나와 기다리던 트럼프는 가볍게 손뼉을 쳤고, 푸틴과 밝은 표정으로 악수했습니다.



두 정상의 만남은 6년만으로, 트럼프 2기 들어서는 처음입니다.



회담장으로 이동할 때는 한 차에 나란히 탑승해 회담 성과에 대한 기대감을 부풀렸습니다.



하지만 당초 6-7시간 걸릴 거라던 회담은 3시간이 채 못돼 끝났습니다.



양측 모두 생산적인 대화를 했다고 자평했지만, 최대 관심사인 우크라이나 전쟁 휴전 합의는 없었습니다.



트럼프는 진전이 있었지만 최종 합의에는 이르지 못했다고 설명했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 남은 문제는 아주 적습니다. 일부는 별로 중요하지도 않습니다. 한 가지는 가장 중요할 수 있는데, 합의에 도달할 가능성이 높습니다.]



푸틴 역시 구체적 내용을 밝히지 않은 채 평화로 가는 길이 열리기를 희망한다고 말했습니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : 트럼프 대통령이 오늘 말한 대로 우크라이나의 안전이 보장되어야 한다는 데 동의합니다.]



1차 회담 이후 우크라이나를 포함한 2차 회담을 여는 게 미국의 구상이었는데 다음 일정은 확정되지 않았습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 곧 다시 만나게 될 것입니다. 고맙습니다. (다음은 모스크바에서 합시다.) 흥미롭군요.]



'평화 추구'라고 배경을 만든 기자회견장에서 두 정상은 질문을 받지 않고 퇴장했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열)



---



<앵커>



그럼 워싱턴 연결해서 이번 회담의 의미와 앞으로의 전망 살펴보겠습니다.



김용태 특파원, 일단 트럼프 대통령은 빈손으로 귀국한 거다, 이렇게 봐야겠네요?



<기자>



네, 취임하면 24시간 안에 전쟁을 끝낼 수 있다던 트럼프 대통령이었는데요.



푸틴 대통령을 만났지만, 가시적 성과를 내놓지는 못했습니다.



반면 국제무대에서 고립됐던 푸틴은 미국이 깔아놓은 레드 카펫 위에 등장했을 뿐 아니라, 미국 대통령 전용차 '더비스트'에 함께 올랐습니다.



휴전을 약속하지도 않았고, 걱정하던 제재도 당장은 피했습니다.



러시아에서는 만족스럽다는 평가가 나왔는데, 트럼프 1기 때 함께했지만 지금은 사이가 멀어진 존 볼턴 전 안보보좌관은 '푸틴이 확실히 이겼다'고 평가했습니다.



다만 트럼프는 1차 회담을 상 차리기에 비유해 왔습니다.



상을 잘 차려서 휴전으로 이어질 수 있다면 평가는 달라질 수 있을 겁니다.



<앵커>



휴전을 위해서는 결국 당사자인 우크라이나의 입장이 중요한 거 아닙니까?



<기자>



그렇습니다.



회담 이후 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령과 1시간 이상 통화한 것으로 알려졌습니다.



젤렌스키는 다음 주 월요일에 미국을 찾아서 트럼프를 만날 예정입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (폭스뉴스) : 꽤 중요한 문제가 1~2개 있습니다. 지금이라도 합의할 수 있습니다. 젤렌스키 대통령에게 달려 있습니다.]



결국은 영토를 어떻게 정하고, 향후 우크라이나 안전을 어떻게 보장할 것인가가 핵심이죠.



트럼프가 접점을 찾아내서 3년 반 동안 이어진 전쟁을 멈출 수 있을지 주목됩니다.



<앵커>



그야말로 두 스트롱맨의 만남이었는데, 회담 결과와는 상관없이 눈길을 끌었던 장면들이 여럿 있었죠?



<기자>



네, 앞서 보신대로 미군 기지에 레드카펫을 깔아서 푸틴을 환대한 게 눈에 띄었습니다.



미국이 자랑하는 스탤스 전투기 F-22를 도열해 놓은 점도 관심을 끌었습니다.



이란 핵시설을 타격했던 B-2 폭격기가 시범 비행도 했는데 미국의 힘을 과시한 게 아니냐는 해석이 나왔습니다.



기자들이 푸틴에게 민간인 학살을 멈출 거냐고 묻자, 푸틴은 잘 안 들린다는 듯한 반응을 보였습니다.



푸틴이 통제받지 않은 언론들에 둘러싸인 건 오랜만일 거라고 서방언론들은 꼬집었습니다.



(영상편집 : 조무환)