'태극 배트' 든 이정후와 김하성, 495일 만의 맞대결서 1안타씩

▲ 샌프란시스코 이정후가 16일(한국시간) 탬파베이와 홈 경기, 2회초에 태극기를 새긴 배트를 들고 타석에 서고 있다.

이정후(26·샌프란시스코 자이언츠)와 김하성(29·탬파베이 레이스)이 495일 만에 벌인 빅리그 맞대결에서 안타 1개씩을 쳤습니다.이정후는 오늘 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스와 홈 경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점 1도루를 올렸습니다.8번 타자 유격수로 나선 김하성도 4타수 1안타 1득점 했습니다.출루는 이정후가 한 번 더 했지만, 탬파베이가 샌프란시스코를 7-6으로 눌러 경기 뒤에는 김하성이 웃었습니다.MLB 사무국은 이번 주말을 '플레이어스 위크엔드'로 정했고, 선수들은 야구 장비에 자신이 원하는 모양을 새겼습니다.이정후와 김하성은 '태극기를 새긴 배트'를 준비했고, 첫 타석에서 태극 배트로 타격했습니다.2회말 선두타자로 등장한 이정후는 탬파베이 파이어볼러 조 보일로부터 볼넷을 얻었습니다.이정후는 곧바로 2루를 훔치며, 시즌 9번째 도루도 성공했습니다.지난 4일 메츠전 이후 12일 만에 나온 도루입니다.이정후는 크리스천 코스의 우익수 쪽 2루타 때 홈을 밟아 시즌 60번째 득점도 했습니다.이정후의 눈과 발이 만든 점수였습니다.이정후는 3회말에는 왼손 불펜 이언 시모어의 체인지업을 건드려 3루수 앞 땅볼로 물러났습니다.5회에도 이정후는 시모어의 시속 148㎞ 직구에 막혀 1루수 땅볼에 그쳤습니다.하지만, 8회말 노아웃 1루에서 오른손 불펜 에드윈 우세타의 시속 150㎞ 직구를 공략해 우전 안타를 치며 4경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.이정후는 시즌 타율 0.257(435타수 112안타)을 유지했습니다.김하성은 3회초 선두타자로 나서, 상대 선발 랜던 루프의 시속 149㎞ 싱커에 배트를 헛돌려 삼진을 당했습니다.두 번째 타석은 달랐습니다.김하성은 4회초 1아웃 1, 2루에서 왼손 불펜 맷 게이지의 시속 137㎞ 체인지업을 공략해 내야 안타를 쳤습니다.시속 157㎞ 타구가 게이지의 허벅지를 맞고 굴절돼 김하성은 여유 있게 1루에 도달했습니다.김하성도 챈들러 심프슨의 좌전 안타 때 홈을 밟아 시즌 5번째 득점을 올렸습니다.6회 타석은 아쉬웠습니다.김하성은 오른손 불펜 카슨 시모어의 156㎞ 직구를 받아쳐 시속 161㎞로 116ｍ를 날아간 강한 타구를 날렸습니다.하지만, 공은 펜스 앞으로 달려간 샌프란시스코 중견수 이정후 글러브 안으로 들어갔습니다.김하성은 8회초 2아웃 2루에서 오른손 불펜 호세 부토의 슬라이더에 막혀 유격수 뜬공으로 물러났습니다.김하성의 시즌 타율은 0.209에서 0.211(71타수 15안타)로 조금 올랐습니다.이날 탬파베이는 6-6으로 맞선 9회초 2아웃 1, 2루에서 터진 얀디 디아스의 1타점 우전 적시타로 승리를 낚았습니다.김하성은 8회 말 노아웃 만루에서 패트릭 베일리의 빠른 타구를 잡아내는 호수비로 팀 승리에 공헌했습니다.샌프란시스코는 6연패 늪에 빠졌습니다.한국프로야구 KBO리그 키움 히어로즈에서 함께 MLB 진출을 꿈꾸던 이정후와 김하성은 이정후가 빅리그에 입성한 지난해 3월 29∼4월 1일, 4월 6∼8일, 총 7번 맞대결했습니다.당시 김하성의 소속팀은 샌디에이고 파드리스였습니다.샌프란시스코와 샌디에이고는 내셔널리그(NL) 서부지구에 속해 지난해 총 13번 맞붙었습니다.하지만, 9월 7∼9일, 9월 14∼16일에는 이정후와 김하성 모두 그라운드에 서지 못했습니다.이정후는 5월 어깨 부상을 당해 수술대에 올랐고, 김하성도 8월에 어깨를 다쳐 잔여 경기 출전을 포기한 뒤 10월에 수술을 받았습니다.김하성이 올 시즌을 앞두고 아메리칸리그(AL) 동부지구 탬파베이와 2년 최대 3천100만 달러, 보장액 2천900만 달러에 계약하면서 NL 서부지구에 속한 이정후와 맞대결할 기회는 줄었습니다.올해 정규시즌에서 탬파베이와 샌프란시스코는 16∼18일, 3경기에서만 맞붙습니다.가을 무대에서는 월드시리즈에 진출해야 만날 수 있는데, 두 팀 모두 포스트시즌 진출 가능성이 점점 작아지고 있습니다.오늘 MLB 통산 8번째이자, 올 시즌 첫 맞대결을 벌인 이정후와 김하성은 17일과 18일에도 격돌합니다.(사진=Imagn Images, 연합뉴스)