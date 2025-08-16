kt 안현민, 양쪽 종아리 근육 긴장…2∼3일 휴식 후 훈련 재개

▲ kt wiz 안현민
경기 중 양쪽 종아리 통증을 호소한 뒤 구급차에 실려 나갔던 프로야구 kt wiz의 외야수 안현민(21)이 2차 검진에서 근육 뭉침 및 긴장 진단을 받았습니다.
kt 구단은 오늘(16일) "안현민은 오늘 오전 자기공명영상(MRI) 촬영을 포함한 정밀 검진을 받은 결과 양쪽 비복근(종아리 뒤쪽 근육) 내측 부위에 미세 피고임이 관찰됐다"며 "아울러 근육이 뭉쳐 늘어난 상태"라고 밝혔습니다.
이어 "안현민은 2∼3일 휴식 후 다시 운동을 시작할 예정"이라고 전했습니다.
안현민은 어제(15일) 서울 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 방문 경기 8회말 수비 도중 타구를 처리하다 몸의 균형을 잃고 넘어졌습니다.
들것에 실린 뒤 경기장 안으로 진입한 구급차를 타고 인근 병원으로 이동해 초음파, 피검사를 받은 1차 검진에서 근육 및 인대 파열이 발견되지 않았고, 2차 검진에서 근육 긴장 상태가 확인됐습니다.
2022년 kt에 입단한 안현민은 올해 만개한 팀 간판스타입니다.
시즌 83경기에서 타율 0.347, 18홈런, 65타점, 출루율 0.455, 장타율 0.602, OPS(출루율＋장타율) 1.057을 기록했습니다.
(사진=연합뉴스)