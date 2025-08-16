kt 안현민, 양쪽 종아리 근육 긴장…2∼3일 휴식 후 훈련 재개

▲ kt wiz 안현민

경기 중 양쪽 종아리 통증을 호소한 뒤 구급차에 실려 나갔던 프로야구 kt wiz의 외야수 안현민(21)이 2차 검진에서 근육 뭉침 및 긴장 진단을 받았습니다.kt 구단은 오늘(16일) "안현민은 오늘 오전 자기공명영상(MRI) 촬영을 포함한 정밀 검진을 받은 결과 양쪽 비복근(종아리 뒤쪽 근육) 내측 부위에 미세 피고임이 관찰됐다"며 "아울러 근육이 뭉쳐 늘어난 상태"라고 밝혔습니다.이어 "안현민은 2∼3일 휴식 후 다시 운동을 시작할 예정"이라고 전했습니다.안현민은 어제(15일) 서울 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 방문 경기 8회말 수비 도중 타구를 처리하다 몸의 균형을 잃고 넘어졌습니다.들것에 실린 뒤 경기장 안으로 진입한 구급차를 타고 인근 병원으로 이동해 초음파, 피검사를 받은 1차 검진에서 근육 및 인대 파열이 발견되지 않았고, 2차 검진에서 근육 긴장 상태가 확인됐습니다.2022년 kt에 입단한 안현민은 올해 만개한 팀 간판스타입니다.시즌 83경기에서 타율 0.347, 18홈런, 65타점, 출루율 0.455, 장타율 0.602, OPS(출루율＋장타율) 1.057을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)