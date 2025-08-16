뉴스

국민의힘, 이 대통령 '대화에 화답 기대'에 "북은 개꿈이라며 조롱"

▲ 국민의힘 최은석 의원

국민의힘은 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 북한을 북측이라고 부르며 "대화를 복원하는 길에 북측이 화답하길 인내하면서 기대하겠다"고 언급한 것과 관련해 "북한에 대한 무한 인내가 아니라 국민 인내심을 시험하고 있다"고 비판했습니다.

최은석 수석대변인은 논평에서 "대통령 취임 이후 이 정부가 걸어온 대북 행보를 보면 온통 북한 김정은이 웃을 일만 이어졌다"며 "북한이 '허망한 개꿈'이라 조롱하는 상황에서도 끝까지 화답을 기대한다고 한다"라며 이같이 밝혔습니다.

그는 이 대통령이 북한에 "일체의 적대행위를 할 뜻이 없다"고 말한 것에 대해서는 "머리에 핵을 인 채 '적대 행위는 하지 않겠다'는 선언은 현실을 외면한 한가한 소리일 뿐"이라며 "국민이 정작 듣고 싶어 했던 것은 북한의 핵·미사일 위협과 도발에 대한 단호한 경고와 그에 맞설 강력한 억지력 강화 방안"이라고 말했습니다.

그는 또 이 대통령이 9·19 군사합의 복원 방침을 밝힌 것에 대해 "이미 실패로 증명된 족쇄를 우리 스스로 발목에 채우겠다는 것으로, 자멸로 가는 길"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
