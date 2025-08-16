여, 이시바 '반성' 언급에 "명확한 사과 필요"

태평양전쟁 전범이 합사된 야스쿠니신사에 이시바 시게루 일본 총리가 공물 대금을 봉납하고 일부 일본 정치인이 참배하자, 민주당은 "침략전쟁 사과 없이 전쟁 범죄자를 참배한 일본을 강력 규탄한다"고 비판했습니다.



백승아 원내대변인은 오늘(16일) 논평에서 "과거사를 직시하지 못하는 일본 정부의 행태가 실망스럽다"라며 이같이 밝혔습니다.



백 원내대변인은 시게루 총리가 전날 패전일 전몰자 추도식에서 일본 총리로는 13년 만에 '반성'을 언급한 데 대해 "이시바 총리가 13년 만에 '반성'을 언급했지만, 정확히 누구에게 무엇을 반성하는지도 알 수 없고 진정한 사과도 없었다"고 비판했습니다.



이어 "형식적인 반성이 아니라 진정한 반성과 참회, 명확한 사과 없이 미래 지향적인 관계는 존재하기 어려움을 알아야 한다"고 밝혔습니다.



백 원내대변인은 "이재명 정부와 민주당은 광복 80주년을 맞아 한일관계를 바로잡겠다"며 "국익 중심의 실용 외교와 함께 일제 침략으로 고통받은 국민을 위로하고 국가적 책무를 다할 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 강조했습니다.



백 원내대변인은 이어 "진정 중요한 것은 일제에 맞선 독립운동가와 강제징용 피해자, 위안부 피해 할머니를 비롯한 모든 국민의 마음이다"라며 "미래를 위해 일방적으로 과거를 덮어서는 안 된다. 일본의 용기 있는 진정한 사과를 촉구한다"고 말했습니다.