1988년생 이정은, LPGA 첫 우승 성큼…포틀랜드 클래식 2R 선두

▲ 주먹 불끈 쥐는 이정은

1988년생 이정은이 생애 첫 미국여자프로골프(LPGA) 투어 우승에 한발 더 다가섰습니다.이정은은 오늘(16일) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72·6천497야드)에서 열린 LPGA 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만달러) 2라운드에서 한 타 차 단독 선두로 도약했습니다.버디 6개, 보기 1개를 합해 5언더파 67타를 쳤고, 중간 합계 12언더파 132타로 순위표 가장 높은 곳에 이름을 올렸습니다.2015년 LPGA에 진출한 이정은은 그동안 한 번도 우승 트로피를 들지 못했습니다.2019년부터 올해까지 톱10에 진입한 것도 단 한 차례뿐입니다.다만 이정은은 2021년 포틀랜드 클래식에서 공동 2위로 선전한 바 있습니다.당시 고진영에게 4타 차로 우승컵을 내준 이정은은 4년 만에 같은 대회에서 우승 재도전에 나섭니다.1라운드에서 7언더파 65타로 공동 2위에 올랐던 이정은은 상승세를 이어갔습니다.5번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡은 이정은은 5개 홀 연속 버디를 기록하며 단독 선두로 뛰어올랐습니다.12번 홀(파5)에서 6번째 버디를 낚은 이정은은 13번 홀(파3)에서 보기를 범해 아쉬움을 남겼으나 나머지 홀에서 파 행진을 이어갔습니다.이정은은 페어웨이 안착률이 71.4%(10/14)로 저조했으나 퍼트 수를 25개로 막으며 좋은 성적을 냈습니다.이정은은 라운드를 마친 뒤 "그린 상태가 좋아서 퍼트에 집중했다"며 "날씨가 쌀쌀해서 과한 플레이를 하지 않고 버디 기회를 잡았을 때 꼭 넣으려고 노력했는데, 라운드 중반 5연속 버디가 나오면서 편안하게 경기를 이어갈 수 있었다"고 말했습니다.에비앙 챔피언십에서 기적 같은 우승을 차지했던 호주 교포 그레이스 김은 2라운드에서 7언더파 65타를 치면서 중간 합계 11언더파 133타로 걸린 카우르(미국)와 함께 공동 2위에 올랐습니다.이와이 아키에(일본)와 파자리 아난나루깐(태국), 애슐리 부하이(남아프리카공화국)는 합계 10언더파 공동 4위를 이뤘습니다.이정은을 뺀 나머지 한국 선수들은 대부분 부진했습니다.고진영은 2라운드에서 2언더파 70타를 쳐 중간 합계 7언더파로 공동 16위로 밀렸고, 세계랭킹 9위 유해란은 중간 합계 6언더파로 공동 20위까지 떨어졌습니다.1라운드에서 공동 2위로 선전했던 박성현은 둘째 날 1오버파로 부진하면서 중간 합계 6언더파 138타로 역시 공동 20위가 됐습니다.이소미는 합계 5언더파 공동 27위, 장효준은 3언더파 공동 48위, 박금강은 2언더파 공동 53위입니다.(사진=AP, 연합뉴스)