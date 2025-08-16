주유소 기름값 소폭 하락 전환…"당분간 하향 안정세"

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 동반 하락했습니다.



한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 둘째 주(10∼14일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 1.7원 내린 1천668.2원이었습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 6.1원 하락한 1천736.2원, 가격이 가장 낮은 울산은 2.7원 내린 1천636.6원으로 각각 집계됐습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.1원 내린 1천538.2원을 기록했습니다.



이번 주 국제유가는 미국의 원유 재고 증가 등으로 하락했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 2.0달러 내린 67.9달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 0.5달러 상승한 77.5달러, 국제 자동차용 경유 가격은 2.4달러 내린 85.5달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



대한석유협회 관계자는 "휘발유 가격이 안정세를 유지하고 있고 경유 가격도 하락세여서 당분간 하향 안정세가 예상된다"며 "다음 주에는 휘발유와 경유 모두 이번 주보다 좀 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다"고 말했습니다.