이 대통령, 내일 '독립군' 영화 관람…동반 관람 신청받아

이미지 확대하기

이재명 대통령이 내일(17일), 광복 80주년을 맞아 일반 국민과 함께 독립군 관련 영화를 보는 행사를 합니다. 오늘 오전 11시까지 함께 관람을 원하는 국민 신청을 받습니다.이 대통령은 자신의 SNS에 "일요일 오전, 조진웅 배우님이 추천해 주신 영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'을 관람한다"고 밝혔습니다.관람 장소는 서울 모처로, 구체적인 영화관이나 시간은 경호상의 이유로 공개하지 않았습니다.이 대통령은 "오늘날 우리가 누리는 번영과 자유의 근간에는 해방에 대한 불굴의 의지, 주권 회복의 강렬한 희망으로 자신을 불살랐던 수많은 무명의 영웅들이 존재한다"고 말했습니다.그러면서, "그 희생과 헌신을 되새기며 광복 80년의 의미를 나눌 뜻깊은 시간에 동참해 달라"며 "기왕이면 더 많은 분께서 자랑스러운 광복군의 역사를 기리고, 또 기억해 주시길 바라는 마음에 저와 함께 관람하실 분들을 모신다"고 적었습니다.신청 방법은 SNS 해시태그 공유와 구글 폼 작성입니다. 자신의 SNS에 '#광복80주년, #빛을되찾은날, #무명의_독립군을_기억하며' 3가지 해시태그를 추가해 SNS 게시물에 공유하고 이 대통령 SNS(페이스북) 계정에 적힌 구글 폼을 통해 참가 신청하면 됩니다.(사진=이재명 대통령 SNS 캡처, 연합뉴스)