6년 만에 만난 트럼프-푸틴…우크라 전쟁 휴전은 '노딜'

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 6년여 만에 만났지만 기대했던 우크라이나전쟁 휴전에 대한 합의 발표 없이 정상회담을 마쳤습니다.두 정상은 미 알래스카주 최대도시 앵커리지 북부의 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 3시간 가까이 회담한 뒤 진행한 공동 기자회견에서 "생산적인 대화"를 나눴다고 자평했지만 우크라이나전쟁 휴전 합의에 대한 언급은 없었습니다.트럼프 대통령은 이번 회담에서 '휴전' 합의를 이룬 뒤 우크라이나 영토 분할 등을 논의하는 협상은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 참여하는 3자 회담 혹은 유럽 정상까지 함께하는 다자 회담을 만들어내고 '종전' 논의를 이어가겠다는 구상을 세웠습니다.하지만, 이번 회담은 휴전 발표 대신 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 조만간 다시 만나는 것을 약속하는 것으로 끝났고, 추가 회담에 대한 구체적인 일정과 장소도 공개적으로 내놓지 못했습니다.트럼프 대통령은 회견에서 "매우 생산적인 대화를 했다. 우리가 합의한 여러 지점이 있었다"면서도 "우리가 완전히 합의하지 못한 몇 가지 큰 것들이 있다고 말하겠지만 우리는 일부 진전을 이뤘다. 그러나 (최종) 합의하기 전까지 합의한 게 아니다"라고 밝혔습니다.그는 이어 "합의하지 못한 게 아주 적게 남아 있을 뿐"이라며 "일부는 그렇게 중요하지 않다. 하나는 아마 가장 중요할 텐데 우리는 합의점에 도달할 가능성이 매우 크다"고 강조했습니다.트럼프 대통령이 언급한 '합의되지 않은 가장 중요한 하나'가 바로 '우크라이나 전쟁 휴전 합의'를 지칭하는 것으로 받아들여집니다.그는 이어 "조금 이따 북대서양조약기구(NATO·나토)에 전화할 것이다. 내가 적절하다고 생각하는 여러 사람에 전화할 것이며, 난 젤렌스키 대통령에게 먼저 전화해 오늘 회담에 대해 말해 주겠다"고 밝혔습니다.그러면서 "이건 궁극적으로 그들에게 달려 있다"며 "그들은 마코(루비오 국무장관)와 스티브(위트코프 중동특사), 트럼프 행정부에서 온 스콧(베선트 재무장관), 존 랫클리프(중앙정보국장) 같은 훌륭한 사람들과 동의해야 할 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령에 앞서 발언한 푸틴 대통령 역시 회담에 대해 "건설적이고 상호 존중하는 분위기에서 진행됐다"고 평가하면서도 '휴전 합의'를 거론하지 않았습니다.푸틴 대통령은 "오늘 우리가 도달한 이해가 우크라이나의 평화로 가는 길을 열어주기를 희망한다"고 밝혔습니다.그러면서 우크라이나, 유럽을 향해 "건설적 자세로 이 모든 것을 인식하고, 막후의 음모나 도발 행위 등으로 그 어떤 장애물도 만들지 않고, 새로운 진전을 방해할 시도도 하지 않기를 기대한다"고 강조했습니다.푸틴 대통령은 아울러 트럼프 대통령과의 구체적인 합의 사항을 밝히지 않으면서도 "우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 트럼프 대통령의 의견에 동의했다"며 "관련 작업을 시작할 준비가 됐다"고 밝혔습니다.이날 회담은 3년 6개월간 진행되고 있는 우크라이나 전쟁에 대한 '휴전 노딜'로 끝났지만, 두 정상은 조만간 다시 만나 합의를 모색할 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 회견 말미에 "우리는 거기(휴전)에 도달하지 못했지만, 도달할 매우 좋은 기회를 갖고 있다"며 "우리는 매우 곧 당신(푸틴)과 대화할 것이며 아마 곧 당신을 다시 보게 될 것"이라고 말했습니다.이에 푸틴 대통령이 "다음번에는 모스크바에서"라며 즉석 제안을 했고, 트럼프 대통령은 "아, 그건 흥미롭다"고 화답했습니다.두 정상은 당초 핵심 측근들이 배석한 3대3 회담을 마친 뒤 양측의 경제 관련 장관 등이 참석하는 확대 회담을 가질 예정이었지만 이를 생략하고 곧바로 공동 기자회견을 가졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)