푸틴 "오늘 도달한 '이해'로 우크라 평화로 가는 길 열리길"

▲ 푸틴 대통령과 트럼프 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시간 15일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 알래스카 정상회담 결과에 대해 "오늘 우리가 도달한 이해(understanding)가 우크라이나의 평화로 가는 길을 열어주기를 희망한다"고 말했습니다.AP·AFP통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 정상회담 후 트럼프 대통령과 공동 기자회견에서 이같이 밝혔습니다.그러면서 우크라이나, 유럽을 향해서는 "우크라이나와 유럽 국가들이 건설적인 자세로 이 모든 것을 인식하고, 막후의 음모나 도발 행위 등으로 그 어떤 장애물도 만들지 않고, 새로운 진전을 방해할 시도도 하지 않기를 기대한다"고 말했습니다.푸틴 대통령은 구체적인 합의 사항을 밝히지 않았으나 "우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 트럼프 대통령의 의견에 동의했다"면서 "관련 작업을 시작할 준비가 됐다"고 말했습니다.협상장 분위기에 대해서는 "건설적이고 상호 존중하는 분위기에서 진행됐다"고 전했습니다.로이터통신은 푸틴 대통령이 이날 정상회담에서 도달한 합의에 대해 우크라이나와의 갈등을 마무리하고 미국-러시아 관계를 회복할 시작점이 될 수 있을 것으로 기대했다고 보도했습니다.푸틴 대통령은 향후 이어질 가능성이 있는 트럼프 대통령과의 추가 정상회담 장소와 관련 "다음은 모스크바에서"라고 언급하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)