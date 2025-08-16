실체 드러나는 '1644 부대'…"세균전 진상 밝혀야"

<앵커>



일본이 제2차 세계대전 당시 생체실험을 자행한 1644 부대의 실체가 조금씩 드러나고 있습니다. 최대 피해국인 중국에서는 지금이라도 진실을 끝까지 밝혀야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



베이징 권란 특파원의 보도입니다.



<기자>



쇼와 20년, 즉 1945년에 작성된 '중국 방역급수부 1644부대' 명단입니다.



중국 난징에 주둔했던 일제 1644부대 소속 대원 2천 명의 이름과 주소가 적혀 있습니다.



1644부대는 일제가 중국인 등을 대상으로 잔혹한 생체실험을 한 곳으로 구체적인 실체가 드러난 것은 처음입니다.



[스에나가 게이코/후쿠시마 의대 교수 : 비행기로 세균을 살포했고, 콜레라균을 과일에 묻혀 두기도 했습니다.]



이 명단에는 마루타 실험으로 악명 높은 731 부대원도 일부 포함돼 있어 두 부대의 연관성을 추정할 수 있습니다.



1644부대 명단이 세상에 나올 수 있었던 것은 한 70대 일본인의 노력 덕분이었습니다.



아버지 유품에서 우연히 '방역급수부'라는 글씨를 발견한 뒤 진실을 끈질기게 추적했습니다.



[다케가미 가쓰토시/'1644부대원' 아들 : 표면적으로는 식수 공급을 담당하지만 실제로 세균전과 관련된 업무를 했다는 사실을 알게 됐습니다.]



'개인정보 보호'를 이유로 명단 공개를 거부했던 일본 정부도 결국 지난 5월 공개를 결정했습니다.



중국에서는 다음 달 3일 항일전쟁 전승절 80주년을 앞두고 관련 소식을 대대적으로 띄우는 한편, 일본의 세균전 실체를 더 구체적으로 밝혀야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



마침 731부대를 다룬 영화 '731'이 일본 정부의 항의에 다음 달로 개봉이 미뤄지자 여론은 더 들끓었습니다.



[중국 관객 : 중국인은 모두 '731' 영화 개봉을 지지합니다.]



학계에서는 2차 대전 당시 일본이 광저우, 장춘 등에도 생화학전 부대를 운영했으며 피해자가 최대 수십만 명에 달할 것으로 보고 있습니다.



특히 731부대 피해자에 조선인이 포함됐던 만큼 다른 부대에서도 조선인 피해가 있었을 것으로 추정됩니다.



일본 정부는 세균전 부대 존재 자체에 대해서는 부인하지 않고 있지만, 구체적인 범죄 사실과 피해 규모에 대해서는 함구하고 있습니다.



