13년 만에 "반성" 말했지만…발길 몰린 야스쿠니

<앵커>



우리에게는 광복절이지만 일본은 패전 80주년을 맞았습니다. 이시바 총리는 총리로서 13년 만에 '반성'을 다시 언급했습니다. 하지만, 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 공물 대금을 봉납했고, 다른 유력 정치인들도 신사에 참배했습니다.



보도에 안상우 기자입니다.



<기자>



패전 80년을 맞아 도쿄에서 열린 전몰자 추도식에 참석한 이시바 시게루 총리, 전쟁의 참화를 되풀이하지 않겠다며 '반성'을 언급했습니다.



[이시바/일본 총리 : 전쟁의 참화를 결코 되풀이하지 않을 것입니다. 전쟁에 대한 반성과 교훈을 이제 다시 가슴 깊이 새겨야 합니다.]



패전일에 일본 총리가 '반성'이란 단어를 언급한 건 13년 만입니다.



일본은 1993년부터 패전일에 이웃 나라에 반성 입장을 표명해 왔지만 지난 2012년 아베 전 총리가 재집권한 이후 이런 관행이 끊겼습니다.



다만, 침략이나 가해와 같은 표현은 빠져 있어 반쪽짜리는 평가가 나옵니다.



또, 역대 총리들이 10년마다 사죄의 뜻을 담아 발표했던 '총리 담화'도 내지 못했습니다.



이런 가운데 이시바 총리는 태평양전쟁 A급 전범이 합사 된 도쿄 야스쿠니 신사에 공물 대금을 봉납했습니다.



또, 유력한 차기 총리 후보로 꼽히는 고이즈미 농림수산상은 어제 오전 야스쿠니 신사를 찾아 참배했고, 고바야시 다카유키, 다카이치 사나에 같은 다른 총리 후보군도 잇따라 야스쿠니를 찾았습니다.



[고바야시 다카유키/전 경제안보 담당상 : 우리나라, 국민, 그리고 평화를 지키겠다는 결의를 새롭게 다졌으며, 그 목적을 위해 전력을 다할 것입니다.]



우리 외교부는 "깊은 실망과 유감을 표한다"며 "과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여달라"고 촉구했습니다.



(영상편집 : 김병직)