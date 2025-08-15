ACLE 호주 원정 피한 서울·울산…강원은 멜버른 원정

▲ ACLE 동아시아그룹 출전팀

말레이시아 쿠알라룸푸르의 아시아축구연맹(AFC) 본부에서 열린 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 대진 추첨이 완료됐습니다.아시아 대륙 상위 24개 팀이 참여하는 ACLE은 먼저 동·서아시아 그룹으로 나뉘어 12개 팀이 리그 스테이지를 진행합니다.리그 스테이지에서 각 팀은 홈·원정 4경기씩 총 8경기를 치르며, 이 단계에서 같은 나라 팀끼리는 맞붙지 않습니다.동·서아시아 그룹의 각 상위 8개 팀은 16강에 진출합니다.동아시아그룹 리그 스테이지는 9월 17일 1차전을 시작으로 내년 2월 18일 8차전까지 약 5개월에 걸쳐 열립니다.2024 시즌 K리그1 4위 자격으로 ACLE 티켓을 따낸 서울은,부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)을 상대로 홈경기를 치릅니다.원정에서 경기를 치를 상대는 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)입니다.서울이 최상위 아시아 클럽대항전에서 경쟁하는 건 2020 시즌 AFC 챔피언스리그 이후 이번이 처음입니다.2024 시즌 K리그1 우승팀 울산 HD가 홈·원정에서 각각 맞붙을 팀은 서울과 같습니다.홈에서 부리람, 멜버른, 히로시마, 청두를, 원정에서 상하이 포트, 고베, 상하이 선화, 마치다를 상대합니다.호주 원정을 피한 서울, 울산과 달리 2024 시즌 K리그1에서 준우승한 강원FC는 부리람, 멜버른, 히로시마, 청두를 원정에서 만나고,홈에서는 상하이 포트, 고베, 상하이 선화, 마치다와 대결합니다.강원은 창단 처음으로 아시아 클럽대항전에 출전합니다.아시아 클럽대항전의 2부 격 대회인 AFC 챔피언스리그2(ACL2)에 출전하는 포항은 H조에서 BG 빠툼 유나이티드(태국), 카야FC 일로일로(필리핀), 탬피니스 로버스 FC(싱가포르)를 상대하게 됐습니다.ACL2는 4개 팀씩 8개 조로 나뉘어 홈 앤드 어웨이 라운드 로빈 방식으로 9월 17일부터 12월 3일까지 그룹 스테이지를 치르며 각 조 상위 2개 팀이 16강에 오릅니다.(사진=AFC 제공, 연합뉴스)