[8뉴스 예고] 광복 80주년…이 대통령 "자유와 권리 되찾은 날"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 광복 80주년…이 대통령 "자유와 권리 되찾은 날"



오늘(15일) 광복 80주년을 맞아 전국이 태극기로 물들었습니다. 이재명 대통령은 경축사에서 "광복절은 우리의 삶을 스스로 선택할 수 있는 자유와 권리를 되찾은 날"이라고 강조했습니다.



2. 이 대통령 "북한 흡수통일 안 해…일본과 미래로"



이 대통령은 북한을 향해 평화가 가장 중요하다며 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않겠다고 손짓했습니다. 일본을 향해서도 과거를 직시하되 미래로 나아가는 지혜를 발휘해야 할 때라며 대화 의지를 나타냈습니다.



3. 이 대통령, 오늘 밤 8시 '국민 임명식'



오늘 밤 8시 서울 광화문 광장에선 제21대 대통령 국민 임명식이 열립니다. 이 대통령은 취임 72일 만에 80명의 국민 대표에게 임명장을 받으며 이재명 정부의 출범을 대내외에 선포합니다.



4. '국민 임명식' 이어 밤 9시 '광복절 특집 8뉴스'



오늘 광복절 특집 8시 뉴스는 대한독립을 피로 맹세했던 독립투사들의 뜻을 기리며 안중근 의사 기념관에서 이원 생중계로 진행합니다.



오늘 뉴스는 밤 9시쯤 대통령 국민 임명식이 마치는 대로 전해 드립니다.