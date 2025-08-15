"손흥민 유니폼 최다 판매"…LA FC '함박웃음'

손흥민을 영입한 LAFC 구단, 이보다 더 좋을 수 없는 분위기입니다.



손흥민이 순조롭게 적응하는 가운데, 손흥민 유니폼은 지난 한 주 전 세계에서 가장 많이 팔릴 정도로 '손흥민 특수'를 누리고 있습니다.



손흥민은 입단 일주일 만에 팀에 완벽하게 녹아들었습니다.



특유의 리더십과 긍정 에너지로 훈련장 분위기를 이끌자,



[손흥민/LA FC 공격수 : 정말 재미있을 거야. 내가 더 잘할 수 있게 도와줄게.]



감독은 엄지손가락을 추켜세웠고,



[체룬돌로/LA FC 감독 : 이보다 더 좋을 순 없습니다. 손흥민은 동료들과 좋은 호흡을 보이고 있고, 리더십 역할을 해주길 기대합니다.]



구단은 지난 한 주 손흥민 유니폼 판매량이 메시를 넘어 세계 최고라고 밝혔습니다.



[존 소링턴/LA FC 단장 : 모든 종목을 통틀어 전 세계 스포츠 유니폼 가운데 가장 많이 팔렸습니다. 정말 경이롭습니다.]



또 홈 데뷔전은 물론 원정 티켓값도 급등하면서, LA FC는 손흥민 영입 효과에 활짝 웃고 있습니다.



(영상취재 : 하주은 SBS 인터내셔널, 영상편집 : 이정택)