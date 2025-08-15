뉴스

"손흥민 유니폼 최다 판매"…LA FC '함박웃음'

이정찬 기자
작성 2025.08.15 22:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
손흥민을 영입한 LAFC 구단, 이보다 더 좋을 수 없는 분위기입니다.

손흥민이 순조롭게 적응하는 가운데, 손흥민 유니폼은 지난 한 주 전 세계에서 가장 많이 팔릴 정도로 '손흥민 특수'를 누리고 있습니다.

손흥민은 입단 일주일 만에 팀에 완벽하게 녹아들었습니다.

특유의 리더십과 긍정 에너지로 훈련장 분위기를 이끌자,

[손흥민/LA FC 공격수 : 정말 재미있을 거야. 내가 더 잘할 수 있게 도와줄게.]

감독은 엄지손가락을 추켜세웠고,

[체룬돌로/LA FC 감독 : 이보다 더 좋을 순 없습니다. 손흥민은 동료들과 좋은 호흡을 보이고 있고, 리더십 역할을 해주길 기대합니다.]

구단은 지난 한 주 손흥민 유니폼 판매량이 메시를 넘어 세계 최고라고 밝혔습니다.

[존 소링턴/LA FC 단장 : 모든 종목을 통틀어 전 세계 스포츠 유니폼 가운데 가장 많이 팔렸습니다. 정말 경이롭습니다.]

또 홈 데뷔전은 물론 원정 티켓값도 급등하면서, LA FC는 손흥민 영입 효과에 활짝 웃고 있습니다.

(영상취재 : 하주은 SBS 인터내셔널, 영상편집 : 이정택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지