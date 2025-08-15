전략광물 30종 특정국 편중 심화…"안정적 확보 필요"

▲ 중국 희토류

최근 중국이 핵심 광물에 대한 수출 통제를 강화하는 가운데 공급망 불안정에 대비해야 한다는 제언이 나왔습니다.15일 한국무역협회가 공개한 '글로벌 전략 광물의 생산 편중 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 세계 전략 광물 76개 중 30개는 전체 생산량의 50% 이상이 특정 국가에 집중된 것으로 나타났습니다.전략 광물은 한 국가의 안보와 산업, 첨단 기술에 주요하게 활용되는 광물로 각국에서 정책적으로 집중적으로 관리하고 있습니다.대표적으로 중국은 반도체, 디스플레이 산업의 핵심 소재인 갈륨 생산의 98.7% 비중을 차지하고 있습니다.브라질은 니오븀 생산 비중이 전 세계의 90.9%에 이릅니다.니오븀은 산화니오븀이 되는 과정을 거쳐 배터리, 항공우주 등에 쓰입니다.국가별로 보면 중국은 30개 생산 편중 광물 중 22개를 보유하고 있습니다.미국은 2개를, 콩고민주공화국, 인도네시아, 남아프리카공화국, 브라질, 칠레, 러시아는 1개씩을 보유해 뒤를 이었습니다.이들 8개 국가 중 칠레와 러시아를 제외한 6개 국가가 광물에 대한 수출 통제를 하고 있습니다.특히 중국은 지난 4월 희토류 7종에 이어 5월에는 텅스텐, 비스무트 등 5개 품목에 대한 수출 통제를 결정했습니다.보고서는 특정 국가에 생산이 집중된 광물의 수출이 통제되면 글로벌 공급망이 큰 충격을 입는다고 진단했습니다.전 세계 코발트 생산의 약 75%를 차지하는 콩고민주공화국이 지난 2월 코발트 수출 중단 조치를 하자 수산화 코발트 가격이 84% 급등한 바 있습니다.4월에는 중국이 전기차용 자석에 첨가되는 디스프로슘 등 희토류 7종에 대한 수출 통제 조치를 발표하자 디스프로슘 가격이 3배 뛰었습니다.한국은 생산 편중 광물 30개 중 비스무트, 인듐, 갈륨 등 15개는 이미 생산하고 있거나, 앞으로 생산할 가능성이 큽니다.다만 국내 생산이 어려운 나머지 15개 중 수입 금지 품목 3개를 제외한 12개는 수입에 의존하고 있으며 이 중 나이오븀(니오븀), 마그네슘, 흑연, 희토류는 수입 의존도가 80%에 이릅니다.보고서는 생산국의 수출 통제 강화에 대비해 비축 물량을 확대하거나 과거 수익성 문제로 생산이 중단된 광물 재생산에 대한 제도적 지원이 필요하다고 제안했습니다.