광복절 서울 곳곳 집회·행진…서울역 보수단체·용산 양대노총

▲ 서울역 광장에서 열린 자유통일당 집회

광복 80주년인 오늘(15일) 서울 도심 곳곳에서 집회가 열렸습니다.전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 자유통일당과 천만인운동본부는 오늘 정오 무렵 서울역 인근에서 '8·15 광복절 국민대회'를 개최했습니다.이 집회에는 경찰 비공식 추산으로 4천500명이 모였습니다.이들은 '윤 어게인', '부정선거 아웃' 등의 구호를 외쳤습니다.천만인운동본부는 오후 2시쯤부터 서울역을 출발해 한국은행 로터리를 거쳐 종로3가까지 행진에 나섰습니다.자유통일당은 오후 4시부터 숙대입구를 지나 삼각지까지 행진합니다.앞서 한국노총과 민주노총은 오전 9시 30분쯤부터 용산역 광장에서 공동 결의대회를 열었습니다.주최 측 추산으로 500여명이 참가했습니다.이들은 "해방 80년이 지났음에도 대한민국이 여전히 외세의 영향력과 압박 속에 놓여있다"며 "굴욕적 사대 외교를 청산하고 자주·평화 실현을 위해 앞장서야 한다"고 주장했습니다.민주노총은 오후 5시 30분부터 숭례문 일대에서 8·15 광복절 사전대회를 열고 태평로 로터리까지 행진합니다.오늘 서울 도심에는 자유통일당과 양대 노총 집회를 포함해 모두 48건의 크고 작은 집회가 신고됐습니다.8·15 범시민대회추진위원회, 전국농민회총연맹,전국여성연대 등도 오후 중 도심 곳곳에서 집회를 엽니다.경찰은 오늘 집회·시위 관리에 기동대 60여개 부대 4천여명을 투입했습니다.(사진=연합뉴스)