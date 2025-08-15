손흥민과 경쟁한 라멜라, 현역 은퇴…세비야 코치진 합류 예정

한때 손흥민(로스앤젤레스FC)과 함께 그라운드를 누볐던 공격수 에릭 라멜라(33)가 축구화를 벗었습니다.



라멜라는 오늘(15일) 인스타그램을 통해 "소속팀 AEK아테네(그리스)와 상호 합의로 계약을 끝내기로 했다"고 밝혔습니다.



지난해 여름 자유계약으로 아테네에 입단한 라멜라는 올여름 조기에 계약을 끝내줄 것을 요청했고 구단이 이를 받아들였습니다.



라멜라는 더는 현역 생활을 이어가지 않고 은퇴할 것으로 보입니다.



아르헨티나 축구 전문 기자 세사르 루이스 메를로는 "라멜라는 현재 세비야를 지휘하는 마티아스 알메이다 감독 사단에 합류한다"고 X를 통해 전했습니다.



알메이다 감독은 라멜라와 친숙한 인물입니다.



리버플레이트(아르헨티나)에서 함께 뛰었으며 지난 시즌엔 아테네 감독으로 라멜라를 지도했습니다.



이로써 라멜라는 17년간 이어온 프로선수 경력을 마무리했습니다.



아르헨티나 출신의 라멜라는 2008년 리버플레이트에서 데뷔했으며 2011년 이탈리아 AS로마 유니폼을 입으며 유럽 무대에 데뷔했습니다.



이어 2013년 토트넘으로 이적해 8시즌을 뛰었으며, 한때 동갑내기인 손흥민과 포지션 경쟁을 펼치기도 했습니다.



토트넘에서는 공식전 257경기에 나서 37골을 넣었고, 프로 통산으로는 483경기에서 84골을 기록했습니다.



(사진=게티이미지코리아)