이 대통령, 재일동포에 별도 메시지…"광복은 재일동포 희생·헌신 덕"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 참석자들과 만세 삼창을 한 뒤 태극기를 흔들고 있다.

제80주년 광복절을 맞아 이재명 대통령이 재일동포에 별도 광복절 메시지를 냈습니다.이 대통령은 오늘(15일), 광복절 경축사와 별도로 발표한 재일동포 특별 메시지에서 "피와 땀과 눈물 속에서도 언제나 빛나는 애국심을 발휘한 재일동포들의 역사를 대한민국은 영원히 잊지 않을 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 "80년 전 빼앗긴 빛을 되찾은 데에는 재일동포들의 헌신이 있었기 때문"이라며 "재일동포들은 가혹한 노동 현장에서 이루 말할 수 없는 고통을 겪고 히로시마와 나가사키에서 참혹한 피해를 겪었음에도 항상 조국에 도움의 손길을 내밀었다"고 강조했습니다.그러면서 "재일동포 여러분의 희생과 헌신에 힘입어 지난 80년 동안 대한민국은 눈부신 성취를 이룬 것"이라며 감사를 뜻을 밝혔습니다.이 대통령은 재외교민에도 따로 특별 메시지를 냈습니다.이 대통령은 "오늘날 재외동포 사회도 비약적 발전을 이루며 경제, 사회, 학문, 예술, 스포츠 등 다양한 분야에서 우리 민족의 저력을 보여주고 있다"며 자랑스럽다고 밝혔습니다.이어 "정부는 이런 빛나는 활약이 다음 세대에도 이어지도록 꼼꼼히 챙겨가겠다"며 "차세대 동포들이 한국인이라는 자긍심과 정체성을 지키며 인재로 성장하도록 뒷받침하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)