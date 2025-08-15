'새 박사' 윤무부 경희대 명예교수 별세

'새 박사'로 이름을 널리 알린 소석(素石) 윤무부 경희대 생물학과 명예교수가 오늘(15일) 새벽 0시 1분쯤 경희의료원에서 세상을 떠났다고 유족이 전했습니다. 향년 84세입니다.



윤 교수는 2006년 뇌경색으로 쓰러졌다가 재활에 성공했지만, 지난 6월에 재발해 경희의료원에서 투병해왔습니다.



경남 통영군 장승포읍(현 거제시 장승포동)에서 태어난 고인은 한영고, 경희대 생물학과와 대학원을 졸업했습니다.



1995년 한국교원대에서 '한국에 사는 휘파람새 Song의 지리적 변이' 논문으로 생물학 박사 학위를 받았습니다.



1979년부터 2006년까지 경희대 생물학과에서 강의했습니다.



2006년부터 2014년까지는 경희대 생물학과 명예교수로 있었습니다.



고인은 KBS '퀴즈탐험 신비의 세계' 해설위원을 비롯해 TV 프로그램에 자주 출연하며 새들의 먹이 활동과 번식 등 생태를 일반인들도 알기 쉽게 전달해 '새 박사'로 널리 이름을 알렸습니다.



1980∼1990년대 CF 광고에도 등장했습니다.



'한국의 새'(1987), '한국의 텃새'(1990), '한국의 철새'(1990), '한국의 새'(1992), '한국의 자연탐험'(1993), 'WILD BIRDS OF KOREA'(1995), '대머리 독수리는 왜 대머리일까요(共)'(1998), '개굴 개굴 자연관찰'(2010, 삼성비앤씨) 등 저서를 남겼습니다.



1994년에는 '윤무부 교수의 자연탐사 비디오'를 내기도 했습니다.



어릴 때부터 새에 대한 관심을 키웠고, 열정적인 탐조 활동을 벌였습니다.



자랑스런서울시민상(1993), 환경우수상(1997), 자랑스런서울시민 500인상(1999), 자랑스러운 경희인상(2011)을 받았습니다.



(사진=연합뉴스)