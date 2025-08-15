'조국 사면' 찬성 43%·반대 48%…"진영 간 팽팽하게 갈려"

▲ 조국혁신당 조국 전 대표가 15일 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 서울 구로구 남부교도소를 나서고 있다.

조국혁신당 조국 전 대표가 광복절 특별사면으로 풀려난 가운데 조 전 대표의 특사에 반대한다는 의견이 오차 범위 내에서 찬성 의견보다 다소 높다는 여론조사가 나왔습니다.한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 1천7명을 대상으로 조 전 대표의 사면에 대한 여론을 물은 결과 찬성한다는 응답이 전체의 43%로 나타났습니다.반대 의견은 48%, 의견 유보에 해당하는 '모름·응답 거절'은 9%였습니다.연령대로 보면 40∼50대는 찬성 의견이, 그 외 다른 연령대에서는 반대 의견이 우세했습니다.구체적으로 40대는 58%, 50대는 59%가 각각 조 전 대표 사면에 찬성했습니다.반면 18∼29세(50%)·30대(62%)·60대(54%)·70대 이상(56%)에서는 절반 이상이 조 전 대표의 사면에 반대했습니다.정당별로는 더불어민주당 지지층은 76%가 찬성했지만, 국민의힘 지지층은 87%가 반대했습니다.중도층에서는 찬성이 43%, 반대가 50%로 나타났습니다.무당층에서는 조 전 대표 사면 반대(63%) 여론이 찬성(20%) 여론보다 높았습니다.이재명 대통령의 직무 수행 평가를 긍정적으로 평가한 593명만 놓고 보면 사면 찬성은 66%, 반대는 25%였습니다.부정 평가자(303명)는 93%가 반대의 뜻을 보였습니다.한국갤럽은 "특정 정치인 사면 관련 여론은 과거에도 진영 간 대립하며 팽팽하게 갈렸다"고 분석했습니다.자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 실형을 선고받고 수감됐던 조 전 대표는 지난 11일 특사 대상에 포함돼 15일 0시쯤 출소했습니다.이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%포인트입니다.접촉률은 42.1%, 응답률은 13.4%입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.(사진=연합뉴스)