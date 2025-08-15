이 대통령 "자유·권리 되찾은 날…'북한 흡수통일' 없다"

<앵커>



광복절 경축식에서 이재명 대통령이 "광복절은 우리 삶을 스스로 선택할 수 있는 자유와 권리를 되찾은 날"이라고 밝혔습니다. 북한을 향해서는 어떤 형태의 흡수통일도 추구하지 않고 체제를 존중하겠다고 말했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



<기자>



제80주년 광복절 기념식.



이재명 대통령은 "광복절은 단지 독립을 이룬 날이 아닌, 우리 삶을 스스로 선택할 수 있는 자유와 권리를 되찾은 날"이라고 평가했습니다.



독립투사들과 애국선열들의 열정이 있었기 때문에 지난 80년간 눈부신 성취가 있었다고 덧붙였습니다.



[이재명 대통령 : 식민지에서 해방된 나라 가운데 유일하게 산업화와 민주화를 동시에 이뤄냈고 군사력 5위, 경제력 10위권 선진 민주국가로 우뚝 섰습니다.]



독립유공자 유족의 보상 범위를 더 넓히고, 해외 독립유공자 유해 봉환을 적극적으로 추진하겠다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 특별한 희생을 치르신 분들에 대하여 예우하고 존경하는 마음이 커지면 커질수록 우리 공동체도 더 튼튼해질 것입니다.]



이 대통령은 남북 관계에 대해 "평화를 만드는 것이 가장 중요하다"며 "지금 당장 신뢰 회복과 대화 복원부터 시작하는 것이 순서"라고 했습니다.



북한 체제를 존중하고 어떤 형태의 흡수통일도 추구하지 않겠다면서 북한을 겨냥한 일체의 적대행위를 할 뜻이 없다고도 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 9·19 군사합의를 선제적, 단계적으로 복원해 나가겠습니다.]



이 대통령은 일본에 대해 "마당을 같이 쓰는 이웃이자, 경제 발전에 있어 떼놓고 생각할 수 없는 중요한 동반자"라며 "국익 중심 실용외교 원칙 아래 셔틀외교를 통해 자주 만나고 대화하며 미래 지향적인 상생 협력의 길을 모색하겠다"고 말했습니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 전민규)