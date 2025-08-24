[취재파일] 무안공항 참사④ 전 NTSB 수석조사관 "독립성 보장돼야 진실 밝힌다"

무안공항 제주항공 여객기 참사를 조사 중인 국토부 산하 항공철도사고조사위원회가 예정했던 조사 결과 발표를 유족 반발로 돌연 취소하면서 논란이 커지고 있습니다. 유족들의 반발과 이를 둘러싼 논란은 결국 사고 조사 기관의 '독립성'에 대한 깊은 불신에서 비롯된 것으로 보입니다. 취재진은 이번 참사 취재 과정에서, 세계적으로 가장 신뢰받는 항공사고 조사 기관으로 꼽히는 미국 연방교통안전위원회(NTSB) 전 위원장과 전직 조사관들을 직접 인터뷰했습니다. 사고 원인을 섣불리 분석하거나 추정하기보다, NTSB의 사고 조사 원칙과 절차, 그리고 조사 기관에 대한 신뢰를 어떻게 제도적으로 확보해 왔는지 들어봤습니다. 세 번째 인터뷰이는 그레고리 페이스(Gregory A. Feith) 전 NTSB 수석 항공 안전 조사관으로 20여 년간 NTSB에 재직하며 항공사고 발생 즉시 현장에 투입되는 '고(Go)팀'을 지휘했습니다.

그레고리 페이스(Gregory A. Feith)는 누구인가

"콘크리트 둔덕, 아직 존재한다는 사실에 놀라…피해 훨씬 적었을 것"

"독립성 보장돼야 진실 밝힐 수 있어…정부 상대 조사할 수 있어야"

"사실 기반 정보 공개해야"

그레고리 페이스(Gregory A. Feith) 전 NTSB 수석 항공 안전 조사관은 미국 앰브리-리들 항공대에서 항공학을 전공하고 조종사 자격을 갖춘 베테랑 조사관입니다. 21년간 NTSB에 재직하며 항공사고 발생 시 즉시 현장에 투입되는 '고(Go)팀'을 지휘해 다수의 국제 항공 사고 조사를 총괄했습니다. 퇴임 후에는 항공 안전·보안 컨설턴트와 방송 해설가로 활동하고 있습니다.Q. NTSB에서 현장 조사 책임자로 오랜 경험을 쌓으신 것으로 알고 있습니다. 이번 사고의 발단이 된 조류 충돌에 대해 먼저 여쭙겠습니다. 조류 충돌 자체는 항공 분야에서 흔히 발생하는 것으로 알고 있는데, 이번 사고가 다른 조류 충돌 사례와 구별되는 지점은 무엇이라고 보십니까? 또한 사고의 심각성에 영향을 미친 구조적·제도적 요인이 있었다고 판단하십니까?A. 항공기와 공항의 위치를 볼 때, 우리는 항상 물 근처에 있는지를 중요하게 여깁니다. 강, 개울, 호수, 심지어 바다처럼 새들이 모이는 수역은 위험 요소가 됩니다. 콜로라도처럼 내륙에 있는 공항들도 철새 보호구역이 근처에 있다면 새들이 모이게 됩니다. 저희 공항 근처에도 독수리와 맹금류 등이 서식하고 있고, 조종사들도 그 사실을 잘 알고 있습니다. 하지만 최근 심각해지는 문제 중 하나는 바로 공항 근처의 쓰레기 매립장입니다. 콜로라도에서도 공항 바로 옆에 폐기물 처리장이 있어 새들이 더 많이 몰립니다.예를 들어 공포탄을 쏘는 대포를 사용하거나, 활주로 주변에 개를 풀어 새를 쫓는 등의 방법도 있지만, 전 세계적으로 효과적인 조류 통제 수단이 부족합니다. 항공기 인증 요건에는 조종석 유리가 조류 충돌을 견딜 수 있어야 한다는 조건이 있지만, 엔진 흡입구에는 필터나 그물망을 설치할 수 없습니다. 공기 흐름을 막게 되기 때문이죠. 그래서 현재까지는 고주파 소리, 점멸등 같은 방법으로 새들을 쫓아보려 하고 있지만, 낮에만 효과 있는 경우도 있고, 완벽한 해결책은 아직 없습니다. 결국 새와 항공기는 서로 간섭 없이 공존할 수밖에 없고, 공항 측의 꾸준한 노력과 감시가 매우 중요합니다.Q. 사고 이후 한국에서는 활주로 끝에 설치된 콘크리트 구조물, 즉 로컬라이저 시설에 대한 논란이 커졌습니다. 전문가로서 이런 시설 설계를 어떻게 평가하십니까? 비슷한 사례를 조사한 적이 있으신가요?A. 사고 영상을 처음 보자마자, 로컬라이저 안테나가 흙 제방(dirt berm) 위에 설치되어 있는 점이 가장 먼저 눈에 띄었습니다. 저는 과거 캐나다 노바스코샤주의 핼리팩스에서 유사한 구조물을 들이받은 보잉 747 사고를 조사한 적이 있습니다. 당시에도 로컬라이저 안테나가 콘크리트 기둥 위에 있었고 흙으로 덮여 있었습니다. 해당 항공기는 활주로 끝에서 늦게 이륙했고, 상승 중 꼬리 부분이 제방을 들이받으면서 항공기의 후방이 거의 잘려 나가며 추락했습니다. 이후 국제 표준에 따라 활주로 주변에는 '부러지기 쉬운 구조물(frangible structures)'만 설치해야 한다는 원칙이 생겼습니다. 항공기가 들이받더라도 바로 부서지거나 접히는 구조로 만들어야 피해를 줄일 수 있죠.문제는 이런 구조물이 한국뿐 아니라 남미 등 다른 지역에도 여전히 존재할 수 있다는 것입니다. 이들은 항공 안전에 매우 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.Q. 국토부는 규정 위반은 아니라며 그 근거를 국내 고시나 국제 규정이 아닌 FAA 규정, '활주로안전구역(Runway Safety Area·RSA) 끝 '너머(beyond)'라는 표현에서 찾아 제시했습니다. 이런 규정 해석을 국제 기준 관점에서 어떻게 보십니까?A.이번 경우, 로컬라이저가 흙 제방과 콘크리트 구조물 위에 설치되어 있었고, 이 구조물은 공항 부지 내부, 즉 경계 펜스 안에 있었습니다. 따라서 그것은 활주로 안전 구역 '외부'가 아니라 '내부'에 있는 것입니다.Q. 사고 직전 4분간의 음성 및 비행 데이터가 저장되지 않았습니다. 이런 사례를 접해본 적 있으신가요? 그리고 이런 기록 손실이 사고 원인 규명에 어떤 영향을 준다고 보시나요?A. CVR(조종실 음성 기록 장치)과 FDR(비행 데이터 기록 장치)에 관한 문제는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 이 사고 항공기는 비교적 신형 항공기임에도 불구하고 음성 기록 장치와 비행 기록 장치 모두가 작동하지 않았다는 것은 매우 이례적입니다. 이 두 장치는 독립적인 시스템이지만 전력 공급은 필요합니다. 보통 엔진이 작동하면서 발전기를 통해 전력을 공급하거나, 배터리 백업이 가능합니다. 그런데 두 장치가 동시에 데이터를 기록하지 못한 것은 매우 드문 경우입니다. 제가 예전에 인도네시아에서 발생한 보잉 737 사고를 조사했을 때, 조종사가 의도적으로 CVR과 FDR의 회로 차단기를 내려 정보 기록을 차단한 사례가 있었습니다. 또, 어떤 사고에서는 정비 불량으로 인해 기록 장치가 전체 비행을 기록하지 못하거나, 데이터를 덮어쓰는 경우도 있었습니다. 이처럼 마지막 4분의 기록이 없는 상황은 조사관들에게 엄청난 난관이 됩니다. 정확한 타임라인을 재구성하기 어렵게 만들기 때문입니다.Q. 한국 사조위의 경우 9명의 항공 사고 조사관이 근무 중입니다. 미국 NTSB와 같은 구조와 비교했을 때 어떤가요?A. 저도 미국 NTSB 재직 시절 동시에 여러 건의 사고를 맡았었습니다. 어느 순간에는 4건의 대형 사고를 동시에 조사하고 있었죠. 예를 들면 ATR 72 추락 사고, 플로리다 에버글레이즈에서 발생한 ValuJet 사고, 괌에서 발생한 대한항공 747 추락 사고 등이 겹쳤습니다. 이런 상황에서는 조사관의 시간 관리 능력이 굉장히 중요합니다. 물론 이런 방식이 이상적인 상황은 아닙니다. 하지만 사고가 많고 인력이 부족하다면, 한 명이 여러 건을 맡을 수밖에 없습니다. 그럴 때는 시간 관리, 조사 관리, 그리고 팀원 관리가 핵심입니다. 그리고 사고 조사의 핵심은 '철저함', '체계적인 접근', '독립성'입니다.Q. 이번 참사 직후 사조위원장을 비롯해 위원 중 2명이 전·현직 국토부 출신들로 채워져 있어 '셀프 조사'라는 국민적 우려를 샀습니다. 비록 나중에 사임했지만, 공항 운영과 관리 책임이 있는 국토부와의 이해 충돌 문제가 여전히 제기되고 있습니다. 이런 구조적 종속성에 대해 어떻게 생각하시나요?A. 미국의 경우, NTSB는 독립된 조사 기관입니다.이런 시스템 덕분에 NTSB는 FAA 또는 외국 규제 기관, 심지어 항공기 제조사(보잉, 에어버스 등)에도 안전 권고를 할 수 있습니다.Q. 앞으로 유사 사고를 예방하기 위해, 어떤 구조적 혹은 제도적 개선이 필요하다고 보시나요?A.활주로 주변의 구조물을 파손 가능한 방식으로 변경하는 것만으로도 항공 안전이 크게 향상될 수 있습니다. 왜냐하면 착륙 중 예상치 못한 상황에서 활주로를 이탈하는 경우는 전 세계적으로 꽤 자주 발생하고 있기 때문입니다. 그럴 때 견고한 구조물이 항공기에 큰 피해를 주면, 승객과 승무원의 생존 가능성을 심각하게 위협할 수 있습니다. 따라서 이런 구조물 개선은 필수적입니다.Q. 이번 사고 조사가 투명성과 신뢰성을 확보하기 위해 앞으로 어떻게 진행되어야 한다고 보시나요?A.왜냐하면 이런 조사는 몇 달 또는 몇 년이 걸릴 수도 있기 때문입니다. 하지만 유가족들은 그 오랜 시간을 기다릴 수 없습니다. 자신의 가족이 왜 희생되었는지 알고 싶어 하기 때문에, 조사 기관은 확인된 정보를 맥락에 맞춰 공개해야 합니다. 이러한 절차는 유가족이 사고의 경위를 이해하고, 앞으로 항공 안전이 어떻게 개선될 것인지 납득하는 데 큰 도움이 됩니다.Q. 미국 NTSB는 예비 보고 단계에서도 FAA에 직접 안전 권고를 한다고 들었습니다. 또, 최종 보고서가 나오기 전에 다양한 관련 문서들을 공개한다는 것도 맞나요?A. 맞습니다. NTSB는 예비 보고서가 나오기 전이라도, 안전에 중대한 문제가 발견되면 바로 권고안을 발표합니다. 올 초 워싱턴 D.C. 상공에서 발생한 민간 여객기와 군용 헬기 간의 공중 충돌 사고에서도, NTSB는 조사 개시 한 달 만에 3건의 안전 권고를 발표했습니다. 조사 전체는 1년 이상 걸릴 수 있었지만, 위험 요소는 바로 조치가 필요했기 때문이죠. 이처럼, 규제 기관이든 군이든 해당 권고를 빠르게 받아들이고 조치를 취할 수 있게 만드는 것이 핵심입니다. 그래서 정보 공개와 빠른 권고는 안전을 미루지 않고 바로 실현하기 위한 중요한 방법입니다.