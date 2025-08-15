뉴스

[자막뉴스] "팀에 완전히 녹아들었다" LA FC에 빠르게 적응 중인 손흥민

최희진 기자
작성 2025.08.15 11:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
데뷔전 이후 첫 완전 합류 주간.

뜨거운 햇볕 아래, 손흥민이 훈련장에 모습을 드러냈습니다.

훈련 내내 동료들과 발을 맞추며 두 번째 공식 경기를 준비했습니다.

스티브 체룬돌로 LA FC 감독은 손흥민의 적응 속도와 리더십을 높게 평가했습니다.

[스티브 체룬돌로/LA FC 감독 : 팀 케미스트리가 이보다 좋을 수 없습니다. 그는 매우 빠르고 긍정적인 방식으로 팀에 완전히 녹아들었습니다.]

손흥민의 합류는 팀 전술에도 변화를 가져올 전망입니다.

감독은 손흥민을 측면과 중앙을 오가며 기용할 수 있다고 말했습니다.

[스티브 체룬돌로/LA FC 감독 : 앞으로 상대 수비진을 흔드는 움직임을 만들어내는 것이 기대됩니다. 그리고 손흥민은 아마 중앙 쪽에서 더 많이 플레이할 것 같습니다.]

팀 동료들의 기대도 큽니다.

[네이선 오르다즈/LA FC 공격수 : 그는 정말 훌륭한 영입이라고 생각합니다. 뛰어난 선수이자 좋은 사람입니다. 저를 포함해 우리 모두가 많은 것을 배울 수 있을 것 같습니다.]

훈련장 밖에는 손흥민을 보기 위해 팬도 찾았습니다.

[국보근/미시간주 거주 : 타 주에서 학교 다니는데 부모님이 LA에 계셔서 이참에… LA에 와주셔서 감사합니다. 화이팅 하시고 행복 축구 하세요.]

손흥민은 이번 주말, 뉴잉글랜드 원정에서 두 번째 MLS 무대에 오릅니다.

또 오는 27일, LA 다저스와 신시내티 레즈 경기에서 시구를 하며 야구 팬들과도 만날 예정입니다.

(취재 : 하주은, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 박주진, 제작 : SBS인터내셔널)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최희진 기자 사진
최희진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지