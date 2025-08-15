LA FC 단장 "손흥민 유니폼, 세계에서 가장 많이 팔려"

미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LA FC)가 손흥민(33) 영입 효과를 제대로 누리고 있습니다.



존 소링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장은 오늘(15일) 공개된 영국 토크스포츠와 인터뷰에서 "손흥민의 유니폼은 한 주 동안 전 세계 모든 종목에 걸쳐 가장 많이 판매됐다"고 밝혔습니다.



이어 "LA FC 계약 때부터 지금까지 세계 어떤 스포츠 선수보다 많은 유니폼을 판매했다"면서 "리오넬 메시(마이애미)와 크리스티아누 호날두(알나스르) 등 축구 선수는 물론이고 르브론 제임스(LA 레이커스), 스테픈 커리(골든스테이트 워리어스) 등 다른 종목 선수 유니폼보다 많이 팔렸다"고 설명했습니다.



LA FC는 지난 7일 MLS 역대 최고 이적료인 2천650만 달러(약 368억 원)에 손흥민을 영입했습니다.



영입 1주일간의 유니폼 판매량이지만, 세계 축구를 대표하는 메시는 물론이고, 미국프로농구(NBA)의 슈퍼스타들보다도 많은 유니폼을 팔아치우며 손흥민의 '상업적 가치'를 제대로 실감했습니다.



LAFC 티켓 가격도 크게 올랐습니다.



손흥민의 홈 데뷔전인 오는 31일 샌디에이고전 티켓값은 300달러에서 1천500달러(약 208만 원)로 치솟았다고 토크스포츠는 전했습니다.



소링턴 단장은 "손흥민 영입의 성공 여부는 상업적 성공이 아니라 트로피로 판단될 것"이라면서 "우리는 팀 성적과 상업적 성공, 두 가지 모두 기대한다"고 말했습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)