뉴스

이 대통령 지지율 59%…민주 41%·국민의힘 22%

김기태 기자
작성 2025.08.15 10:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이 대통령 지지율 59%…민주 41%·국민의힘 22%
▲ 이재명 대통령이 지난 14일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령의 국정 지지율이 지난달 중순보다 5%포인트 하락해 59%를 기록했다는 여론조사 결과가 오늘(15일) 나왔습니다.

한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만18세 이상 1천7명을 대상으로 ' 이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지를 조사한 결과 응답자의 59%가 '잘하고 있다'고 답했습니다.

이 대통령의 지지율은 직전 조사(7월 18일 공개)보다 5%포인트 하락했습니다.

'잘못하고 있다'는 응답은 30%, 의견 유보는 11%로 각각 집계됐습니다.

이 대통령 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 '경제·민생'이 15%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

국정 수행을 부정적으로 평가한 사유로는 '특별사면'(22%)이 가장 큰 비중을 보였습니다.

정당별 지지도는 더불어민주당이 41%로 지난 조사보다 5%포인트 하락했습니다.

국민의힘 지지도는 22%로 지난 조사 대비 3%포인트 올랐습니다.

조국혁신당과 개혁신당은 각각 3%, 진보당은 1%로 집계됐습니다.

지지하는 정당이 없는 무당층은 28%였습니다.

이번 조사의 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%포인트입니다.

접촉률은 42.1%, 응답률은 13.4%입니다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김기태 기자 사진
김기태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지