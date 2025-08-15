"러시아 해커, 노르웨이 댐 장악하고 몰래 수문 열어 방류"

러시아 해커들이 노르웨이의 댐을 장악해 몰래 방류를 시도했던 것으로 확인됐습니다.



영국 일간 가디언은 14일(현지 시간) 노르웨이 경찰청 보안국(PST)이 지난 4월 이런 해킹 공격이 있었다고 밝혔다고 보도했습니다.



당시 러시아 해커들은 노르웨이 스벨겐 인근의 수력발전 댐을 장악하고 4시간 동안 수문을 열고 초당 500L의 물을 방류했습니다.



다만 댐 수위가 낮았던 덕에 인근 마을 등에 피해가 발생하지는 않았습니다.



해커들은 공격 당일 텔레그램에 친러시아 사이버 단체의 이름을 워터마크로 표시한 동영상을 올린 것으로 보고됐습니다.



베아테 강오스 PST 국장은 "지난 1년간 친러 사이버 공격자들의 활동 패턴에 변화가 포착됐다"며 댐 방류 사건도 이런 사례 중 하나라고 설명했습니다.



강오스 국장은 "이런 작전의 목적은 대중에게 공포와 혼란을 불러일으키기 위한 것"이라며 "러시아의 위험성이 더 높아졌다"고 지적했습니다.



이어 "러시아 정보기관이 노르웨이 내에서 정보원을 모집, 육성하는데 상당한 자원을 투입하고 있다"고 경고했습니다.



노르웨이 조직범죄 수사국은 해당 해커 그룹이 최근 몇 년간 발생한 서방 기업에 대한 사이버 공격과도 관련이 있다고 전했습니다.



노르웨이는 러시아와 국경을 접하고 있습니다.



수력발전으로 전력의 상당 부분을 생산하고 있어 에너지 인프라 공격에 대한 위험성이 지속적으로 제기돼왔습니다.



다만 노르웨이 주재 러시아 대사관은 강오스 국장의 발표가 "근거 없고 정치적 동기로 이뤄진 것"이라고 반박했습니다.