신장식 "조국의 미래? 내년 지방선거·재보궐 쉬어가지 않을 것" [정치쇼]

▷김태현 : 광복절 특별사면으로 조국 전 대표가 오늘 자정을 기해 석방이 됐습니다. 정치권은 벌써 조 전 대표의 향후 행보에 주목을 하고 있는데요. 오늘 새벽 출소현장을 지켰던 조국혁신당의 신장식 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶신장식 : 안녕하세요. 광복절 아침 쉬는 날인데 고생 많으십니다.▷김태현 : 저는 그래도 잠은 잤지요. 오늘 밤새우셨지요?▶신장식 : 아니에요.▷김태현 : 자정이었잖아요.▶신장식 : 자정에 나오셨고요.▷김태현 : 0시요.▶신장식 : 네. 0시 조금 지나고 나니까 그쪽 건물에서 나오셔서요.▷김태현 : 남부교도소였어요?▶신장식 : 네, 남부교도소.▷김태현 : 남부교도소는 바로 옆에 붙어 있는 남부구치소에 김건희 여사가.▶신장식 : 네. 김건희 씨 계셔서요. 재미있더라고요.▷김태현 : 한 사람은 들어가고, 한 사람은 나왔고.▶신장식 : 네. 한 사람은 들어오고, 한 사람은 나왔고요. 김건희 씨는 엊그제 특검에 나와서 그 얘기하시더라고요. “우리가 언제 다시 만날 수 있을지.” 뭐 이렇게 비련의 여주인공처럼 말씀을 하셨는데 면회를 가셨어야지요. 1차 구속, 2차 구속 내내 면회를 단 한번도 안 갔어요.▷김태현 : 그러네요.▶신장식 : 그러면서 무슨 우리가 언제 다시 볼지. 면회를 안 갔잖아요.▷김태현 : 이제는 면허가 안 되지요.▶신장식 : 그러니까 이제 면회할 수는 없어요. 그래서 이분이 이제 변론전략을 바꿨구나.▷김태현 : 어떻게요?▶신장식 : 처음에는 적극적 부인을 하다가 그 아펠가모 목걸이인가. 그 하루 전날 이봉관 서희건설 회장이 자수서 내고, 실물까지 다 제출했는데도 그다음 날 영장실질심사 나와서 판사가 이것저것 마지막 최후진술을 쭉 했다는 거 아니에요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 하다가 사실은 말을 끊은 거지요. 됐고, 그래서 받았어 안 받았어? 이렇게 물어본 거 아니에요. 하루 전날 실물이 다 제출됐는데 안 받았는데요 이렇게 얘기를 하면 저는 죄송합니다마는 변호인의 말을 안 듣는 건지, 아니면 변호인의 변론전략이 그런 것인지. 변호인의 변론전략이 그렇다면 저는 다른 분을 알아보시는 게 좋을 것 같고요.▷김태현 : 말을 안 듣는.▶신장식 : 말을 안 듣는다는 거면 재판에서 소기의 성과를 얻기 어려울 겁니다.▷김태현 : 확률적으로는 어느 확률이 높다고 보세요?▶신장식 : 저는 둘 다 반반인 것 같아요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 네. 변호인들 입장에서도 지금까지 윤석열 대통령 법정에서 이렇게 쭉 해왔던 거, 윤석열 씨 법정에서 해왔던 거 보면 변호인이 피고인의 이익을 위해서 하기보다는,▷김태현 : 달라요. 윤석열 전 대통령 변호사하고 김건희 여사의 변호사는 달라요.▶신장식 : 네. 변론전략이 윤석열 피의자를 위한 또는 피고인을 위한 변론전략인지, 아니면 본인의 어떤 정치적 입지를 위한 건지 조금 의심스러운 지점들이 있었잖아요.▷김태현 : 윤석열 전 대통령 때요?▶신장식 : 네. 그런데 이번에도 혹시라도 그런 건 아닌가 싶기도 하고요. 그런데 저는 사실은 약간 후자일 가능성이 더 크다고 봅니다.▷김태현 : 의뢰인인 김건희 여사가 변호인들의 얘기를 안 듣고.▶신장식 : 말 안 듣는 의뢰인들 있잖아요. 우리 김태현 변호사님도 잘 아시잖아요. 그러면 변호사도 정말 힘듭니다.▷김태현 : 그러면 힘들어요. 나한테도 팩트를 얘기하지 않으면 어쩌란 말이냐 이런 소리가 나올 때가 있지요.▶신장식 : 그러니까요.▷김태현 : 신장식 의원이 그동안 김건희 여사가 연구를 많이 하셨으니까요. 제가 그래서 이거 꼭 물어보고 싶었어요. 앞서 얘기했던 내가 다시 내 남편과 살 수 있을까, 우리가 다시 만날 수 있을까. 이거를 변호인들이 공개한 거거든요.▶신장식 : 맞아요.▷김태현 : 사실 피의사실과도 관계없는 건데요. 저걸 왜 공개했다고 보세요?▶신장식 : 전략이 처음에 특검에 출석할 때도 “아무것도 아닌 여자.” 이 얘기를 했잖아요. 그 얘기는 잘 알다시피 신분관계, 신분범. 공무원만 저지를 수 있는 신분범에 뇌물 뭐 이런 것들 있잖아요. 이런 건 나는 신분범이 되지 않겠어요. 그냥 저는 신분범이 되지 않을 거고, 모든 범죄행위의 주범은 윤석열입니다. 공무원이 저지를 수 있는 범죄에서 저는 공범인 적이 없어요라는 얘기를 한 거고요, 그날은.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 그 얘기가 지금 잘 안 먹힌다라고 판단을 한 것 같아요. 그래서 소위 윤어게인 세력들이나 어르신들께 동정심을 불러일으키겠다라고 하는 생각을 가지신 것 같아요. 양형에 일부 참조가 될 수 있을지 모르겠습니다마는 지금은 그런 사실관계나 법리를 가지고 정확하게 이야기를 하고요. 일부 인정할 건 인정하고, 그다음에 인정하지 않은 부분들, 다툴 부분은 다퉈야지. 전면부인하는 방식으로 가서는 이렇게 동정론을 유발하는 전술도 잘 먹히지 않을 것 같다. 변호사로서 저라면 그렇게 얘기를 의뢰인한테 할 것 같거든요.▷김태현 : 언급을 회피하겠습니다. 김건희 여사 변호인 중에 한 명과 제가 개인적으로 잘 알기 때문에 참 언급하기가 곤란합니다.▶신장식 : 따로 만나서 제가 여쭤봐야 되겠네요. 제 예상이 크게 다르지 않을 거라고 생각을 합니다.▷김태현 : 글쎄요. 제가 뭐라고 얘기할까요. 그런데 이게 보면 서희건설 이런 얘기는 원래 16개(관련 의혹)의 범위에 없었어요.▶신장식 : 인지사건이지요.▷김태현 : 그러면 이게 관련 사건에서 꼬리에 꼬리를 물고 계속 늘어나는 건데요. 이른바 목걸이, 거기에 시계도 원래 없었거든요. 이래서 수사범위가 본격적인 뇌물사건. 왜냐하면 김건희특검이 있는 건 주로 보면 주가조작, 양평고속도로, 공천개입 이런 거였는데요.▶신장식 : 그러니까 그게 13개, 14개 정도 되고, 마지막에 기타사건 부서가 있는데요. 팀도 그렇게 네 팀으로 나눴잖아요. 16명이 4명씩 해서 네 팀으로 나눠서.▷김태현 : 네 팀이 어떤 팀이에요?▶신장식 : 주가조작, 공천개입, 그다음에 양평인가? 주가조작하고 양평을 같이 하던가. 하여튼간 팀이 4개로, 특검보 네 분이 계셔서 네 분이 따로따로 맡고 계세요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 마지막 팀이 관련 사건인데요. 나머지 주가조작이라든지, 양평고속도로라든지, 공천개입이라든지 이런 거는요. 공천개입 같은 경우는 명태균 사건을 이미 창원지검에서 했기 때문에 관련 자료가 대체로 다 수집이 돼 있습니다. 그다음에 주가조작, 양평 요 사건도 자료들이 대부분 수집돼 있어요.▷김태현 : 신장식 의원이 거의 다 수집하지 않았어요?▶신장식 : 주가조작 같은 경우는 제가 수집을 해서 전달을 하기도 했고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 지금 뉴스에서 많이 나오는 것은 그러다 보니까 기타 사건이에요. 나머지 사건은 이미 자료가 있기 때문에 자료를 어떻게 법리구성을 해서 기소할 거냐라고 하면서 추가적인 것만 조금씩 조금씩 더 사실을 수집하면 되는데요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 나머지 사건들은 수사되지가 않았거든요. 그러다 보니까 우리가 아무래도 그런 소식을 많이 접하게 돼 있다 이렇게 보시면 될 것 같고요. 그러다 보니까 이 나머지 사건 팀이 굉장히 열심히 합니다.▷김태현 : 그렇지요. 다 새로 나온 거라서.▶신장식 : 새로 나온 건들이기 때문에요.▷김태현 : 그러고 소재가 좀 자극적이어서요.▶신장식 : 너무 자극적이에요. 그런데 우리가 모르는 자극적인 일들을 많이 하셨더라고요.▷김태현 : 알겠습니다. 조국 전 대표 이야기하기 전에 이거 하나만 먼저 짚어보지요. 국민의힘 당사 압수수색 들어왔어요. 법원이 정당에 발부한 영장이기는 한데요. 정당 입장에서 당원명부.▶신장식 : 뭐 그건 굉장히 소중한 자산입니다.▷김태현 : 당원명부가 조국혁신당 입장에서 봐도 그래요?▶신장식 : 당연하지요. 이전에 통합진보당이나 이때는 실제로 서버까지 싹 털어갔어요. 강제로 압수수색을 진행해서요. 보통은 정당들을 압수수색할 때는 임의제출 형식을 많이 취하거든요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 이전에도 한동훈 전 대표 가족들 게시판 관련된 논란 이런 거 있을 때도 국민의힘이 압색 한번 있지 않았나요? 그때도 임의제출했던 걸로.▷김태현 : 그런가요?▶신장식 : 아, 문을 열어줬지요. 한동훈 대표 시절에는 한번 문을 열어줬던 적이 있고.▷김태현 : 임의제출 형태였을 거예요, 아마.▶신장식 : 그래서 몇 시간 만에 검찰이 바깥으로 그 자료를 확보하고 나간 적이 있는데요. 이번 건 같은 경우는 저는 거꾸로 생각해 보면 국민의힘 입장에서 두 가지를 생각해 봐야 돼요. 첫 번째, 당내에서 경선하는 사람들의 입장에서 만약 그런 일이 있다면, 본인들은 그렇게 외부의 조직된 힘을 업지 않으면 당선 가능성이 없어진다는 거잖아요.▷김태현 : 몇몇 경선 후보들은요.▶신장식 : 네, 몇몇 경선 후보들은요. 몇몇 경선 후보들에게는 굉장히 유리한 조건이지요. 그러면 이건 사실은 같은 출발선에서 출발하는 게임이 아니거든요. 그러면 당내 정화를 위해서라도 본인들 스스로가 이것을 그냥 정치탄압이다라고 한마디로 쳐내면 안 돼요. 그다음에 외부적으로 봤을 때도 지금 국힘 정당해산 뭐 등등등 이런저런 얘기가 있습니다마는 저는 사실은 사법부에 의해서 정당해산되는 것에 대해 근본적으로는 반대합니다. 국민들이 선택할 몫이다.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 통합진보당 시절에 정당이 해산됐던 사유 중에 하나가 뭐냐 하면 소위 비례대표 경선에 부정이 있었던 거 아니냐. 즉 정당이 민주적으로 운영되고 있느냐라고 했을 때 그렇지 않다라는 게 굉장히 큰 근거였어요. 그렇다면 이 건에 대해서 정당이 민주적으로 운영되고 있다는 것을 스스로 보여주지 않으면 그 논리의 자승자박이 될 수 있거든요. 그러니까 그냥 단순히 정치탄압이다 그렇게 저는 느낄 수 있다고 생각을 해요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 하지만 단순히 정치탄압이다라고 하는 한마디, 그냥 돗자리 깔고 앉아 있는 것으로는 당내도 변화가 어려워지고, 당 외부적으로도 스스로 위기를, 국민들이 보기에도 위기를 탈출하는 데 별로 바람직한 선택은 아닌 것 같다라는 생각이 듭니다. 흥분하셨을 수 있는데 흥분을 가라앉히고 이성적으로 이 상황을 국민의힘이 어떻게 변화와 혁신의 계기로 만들 거냐라는 관점에서 이 사안을 접근을 하시는 게 낫지 않나라는 생각이 들어요.▷김태현 : 그러면 서버를, 그냥 당사 문 열어줘라?▶신장식 : 임의제출부터 하셔야지요.▷김태현 : 아까 말씀하셨던 거 제가 확인했어요. 작년 11월에 검찰이 국민의힘 당사 압수수색했는데 이때는 2022년 지방선거 국회의원 공천개입 관련해서요. 이때는 임의제출 형태로 해서 줬으니까 지금도 그렇게 하는 게 나을 것이다.▶신장식 : 맞습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 조국 전 대표 얘기해 보지요. 나오면서 대국민 메시지를 발표했어요. “오늘 석방은 검찰권을 오남용해온 검찰독재가 종식되는 상징적인 장면의 하나로 기억될 것이다.” 요 메시지를 특별히 고른, 선택한 이유가 있다고 보십니까?▶신장식 : 한 세 가지 정도 메시지가 핵심인데요. 이재명 대통령의 헌법적 결단, 그리고 지금까지 이렇게 응원해 주신 국민들에 대한 감사, 그리고 비판하신 분들의 의견도 존경의 마음을 가지고 성찰하고 받아들이겠다라고 하는 이야기가 하나가 있었고요. 그러면서 그거랑 같이 들어간 게 소위 민주개혁 진영의 단결이라는 메시지를 먼저 냈어요. 사실 왜 정무적 부담을 이재명 대통령에게 주느냐 뭐 등등의 내부에서도 이런 비판의 목소리가 있었기 때문에 이 부분에 대해서 첫 번째 단결의 목소리를 낸 것 같고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그다음에 두 번째로 낸 게 심판. 검찰개혁 반드시 이게 끝을 봐야 된다라고 하는 얘기와 함께 국민의힘이 두 번째 심판받을 수 있다 그런 말씀을 드렸고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 마지막으로 당원들에게 감사하다 보고 싶었다라는 이야기를 했는데요. 사실 지금 국민들이 뭐 이런저런 이야기가 있습니다마는 조국 전 대표에게 정치적으로 기대하고 있는 바가 있는 것 같습니다. 기대하고 있는 바는 두 가지인데요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 하나는 검찰개혁을 강하게 원하는 국민들의 입장에서는 이게 검찰개혁이 지금 제대로 되는 건가? 조금 참고 믿고 기다리면 제대로 되겠지? 그런데 저 단전 아래쪽에 약간의 일말의 불안함이 있는 거예요. 이 부분에서 조국 전 대표가 역할을 해 줬으면 좋겠다라고 하는 기대가 있기 때문에 그 국민들의 기대에 부응하는 메시지였다라고 생각을 하고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그다음에 하나는 조국혁신당이 사실은 시즌2를 맞이하게 되는 거거든요. 창당에서부터 탄핵까지가 하나의 국면이었다면 ‘3년은 너무 길다.’라는 슬로건을 완수했기 때문에 그다음에는 사회권 선진국, 복지국가로 나가자.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 이에 대해서 조국혁신당의 복지국가 구상과 비전이 뭐지? 저희들이 가지고 있는 게 있어요. 아직 완성도가 조금 떨어지는 부분도 있지만요. 그런데 이거를 조국 전 대표를 통해서 국민들에게 명징하게 전달하는 역할이 필요하다라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 의원님, 일단은 집에 갔어요. 당연히 집에서 심신을 추스르고 그래야 될 건데요. 바로 다음 공개행보는 뭐를 하고 예정하고 있습니까?▶신장식 : 예정은 아니고요. 뭐 이런저런 이야기들이 있고, 상의도 여러 사람들이랑 했지만요. 결국은 나와서 본인이 판단해야 되잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶신장식 : 본인이 판단해야 되는데요. 제가 평소에 봤던 조국 전 대표의 품성상, 성품상 예의 바른 사람이거든요. 고마운 사람들한테 인사부터 다니지 않을까 싶어요. 그러니까 고마운 사람들이라고 하면요.▷김태현 : 대통령?▶신장식 : 그런 거는 굉장히 정치적 행보로 읽히기 때문에 이번에 조계종 총무원장인 진우스님부터 시작해서 이용훈 수원대교구 카톨릭 대주교, 성공회 송경용 신부님, 김상근 목사님 이런 종교계의 지도자들이나 백낙청 교수님 등등등 사회원로들이 탄원을 공개적으로 이렇게 해 주셨단 말이지요. 아마도 그냥 제 추정컨대 그런 분들한테 감사인사 먼저 하지 않을까.▷김태현 : 의원님, 일단은 올해 올가을에 조국 전 대표가 또다시 전당대회에 출마해서 당대표가 되는 건 기정사실일 것 같고요.▶신장식 : 일단 그것도 본인이 판단을 해야 되는데요. 최고위원들이 당 의사결정, 김선민 권한대행을 비롯해서 전당대회를 하자 이 얘기는 이제 대표를 새로 뽑자라는 얘기고요. 본인의 임기가 내년 7월까지인데 임기단축하겠다라고 해서 문을 열어뒀지요. 문을 열어뒀으니 그 문을 열고 들어올지 말지는 본인이 판단하세요.▷김태현 : 그리고 더 중요한 본인의 판단이 있습니다. 내년 지방선거와 재보궐선거가 있어요. 객관식으로 드리겠습니다. 조국 전 대표의 행보 뭘 해야 된다. 1 서울시장, 2 부산시장, 3 계양을, 4 아무것도 안 하고 이번에는 쉬어간다.▶신장식 : 1, 2, 3번 안에 있는지는 모르겠지만 일단 4번은 아닌 것 같습니다.▷김태현 : 4번은 아니다.▶신장식 : 저 이건 개인적인 소견입니다. 이것도 사실 정세의 변화, 그리고 당사자의 판단이 가장 중요하지요.▷김태현 : 그런데 이게 당사자 개인이 개인이 아니니까요. 당대표도 당연히 했던 사람이고, 중요한 거물이니까 뭐 개인의 그게 아니어서 제가 질문을 드리는 건데요.▶신장식 : 마지막 결단은 개인의 몫인데요. 저는 개인적으로 이런저런 생각을 갖고 있습니다마는 4번은 아니다.▷김태현 : 4번은 아니다?▶신장식 : 그냥 지나가는 건 아니지 않냐라고 생각합니다.▷김태현 : 한번 더 좁히겠습니다. 지방선거, 재보궐 국회의원.▶신장식 : 자꾸 좁히지 말라니까요. 어차피 같은 날 벌어진다.▷김태현 : 그러니까요. 둘 중에 하나잖아요.▶신장식 : 같은 날 벌어진다.▷김태현 : 같은 날 벌어진다? ▶신장식 : 모든 가능성은 열려 있다는 얘기지요.▷김태현 : 서울시장 아니면 계양을을 통한 재보궐선거?▶신장식 : 그거는 개인의 결단, 당의 결단뿐만 아니라 소위 진영 전체의 합의와 결단이 필요한 문제이기 때문에 제가 섣부르게 말씀드리는 것은 적절치 않아 보입니다.▷김태현 : 적절치 않은 질문 하나 더 할게요. 민주당과 합당할 수도 있다, 아니면 독자행보를 해야 된다. 왜냐하면 박지원 의원은 계속 합당해야 된다.▶신장식 : 합당 공격을 하시는데요. 말이 아니라 발이 어디로 향하는지 보라고 하잖아요. 우리 조국혁신당의 발걸음은 어디로 향해 가고 있느냐. 8월에 지역위원장 2차 공모를 시작을 하고요. 저는 경기도당 위원장인데요. 경기도당에서도 지금 내년도 출마자 교육을 준비하고 있다, 이 발을 보아달라.▷김태현 : 그러면 특히 내년에 호남에서 지방선거 때 민주당하고 정면승부를 할 거다 이런 말씀이신 거지요?▶신장식 : 경쟁이 지역을 발전시키고요. 경쟁이 민주주의를 발전시킵니다. 경쟁이 필요한 곳에서는 경쟁을 할 것이고, 단일화가 필요한 곳, 연합이 필요한 곳에서는 단일화 연합을 할 겁니다. 물 샐 틈 없는 공조와 지역발전과 민주주의 발전을 위한 경쟁을 동시에 저희들은 지금까지 추구해왔고, 지민비조(지역구는 민주당, 비례대표는 조국혁신당)부터 담양 선거까지. 내년에도 그 기조는 크게 변할 이유가 없어 보입니다.▷김태현 : 제 귀에는 호남에서의 정면승부다 이렇게 들립니다.▶신장식 : 꼭 그렇게... 그러면 다시 말씀드립니다마는 경쟁이 지역을 발전시키고, 경쟁이 민주주의를 발전시킵니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 조국혁신당의 신장식 의원이었습니다. 감사합니다.▶신장식 : 감사합니다.