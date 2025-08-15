김정은, 광복절 맞아 공개 연설…"북러 친선, 투쟁 속에 공고화"

김정은 북한 노동당 총비서가 '조국해방의 날'로 부르는 광복 80주년 경축행사 연설에서 러시아와의 유대를 강조했습니다.



조선중앙통신은 김정은이 어제(14일) 평양 개선문광장에서 열린 '조국해방 80돌 경축대회'에서 연설했다고 보도했습니다.



김정은은 북러 친선 관계가 역사에 전무한 동맹 관계로 발전되고 있으며, 신나치즘의 부활을 저지시키고 주권과 안전, 국제적 정의를 수호하기 위한 공동의 투쟁 속에서 공고화되고 있다고 주장했습니다.



김정은은 또, "오늘 국제 무대에서는 주권국가들의 권리와 이익을 침탈하는 제국주의자들의 극단적인 만용이 그 어느 때보다 심각해지고 있다"며 미국 등 서방을 에둘러 비판했습니다.



김정은은 그러나 미국을 직접적으로 비난하지는 않았으며, 한국에 대한 언급도 없었습니다.



김정은이 광복절을 계기로 공개 연설을 한 것은 처음입니다.



어제 경축행사에는 북한 최고인민회의 초청으로 방북한 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원 의장 대표단과 안드레이 말리쉐프 러시아 문화성 차관 등이 참석했습니다.



볼로딘 의장은 푸틴 대통령이 김정은에게 보낸 축전을 북한 주민들이 지켜보는 가운데 대독했고, 경축공연의 마지막에는 러시아 국가가 연주됐습니다.



김정은은 조국해방 80주년을 기념해 김일성과 김정일 시신이 안치된 금수산태양궁전도 참배했습니다.



김정은은 또 독립운동가들이 묻힌 대성산 혁명열사릉을 찾아 오진우, 오백룡, 김일, 최춘국, 강건, 김책, 안길, 류경수, 최현, 림춘추의 반신상에 헌화했습니다.